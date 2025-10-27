茵茵喝喜酒苦笑「迎接親友關切」！現身親弟婚禮穿超美…鉛筆腿被看光

記者潘慧中／綜合報導

康茵茵從《大學生了沒》出道，平常儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她27日便在社群網站上傳一系列參加弟弟婚禮的美照，優雅的喝喜酒穿搭立刻吸引不少網友按讚！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲康茵茵喝喜酒。（圖／翻攝自Facebook／康茵茵）



照片中，可以看到康茵茵身穿白色無袖短洋裝，搭配銀色尖頭高跟鞋，完美襯托出纖細長腿。她外披一件白色絨毛外套，為整體造型增添貴氣氛圍。

▲▼康茵茵參加弟弟的婚禮。（圖／翻攝自Facebook／康茵茵）



康茵茵透露由於弟弟要結婚的關係，全家在婚禮前一天就入住宜蘭礁溪的酒店，「好好泡湯、好好休息、好好起床吃了豐盛的早餐。」

▲康茵茵穿得超優雅。（圖／翻攝自Facebook／康茵茵）



但最後，康茵茵附上一個苦笑冒冷汗的表情符號說：「好好迎接親友賓客的關切，你覺得我被問最多的問題是什麼…？」語氣輕鬆中又帶點無奈。

康茵茵臉書全文：



家有喜事，弟弟結婚

前一天就先回宜蘭住寒沐

好好泡湯

好好休息

好好起床吃了豐盛的早餐

好好迎接親友賓客的關切

你覺我被問最多的問題是什麼…？