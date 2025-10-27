楊謹華與親爸破冰和解內幕　楊祐寧父親是貴人

記者羅堉菡／綜合報導

楊謹華父母在她10歲時離異，她與弟弟歸給父親，而母親為了照顧她與弟弟搬回了家住，但因某些原因，母親於1998年帶著楊謹華與弟弟離家，自此她便與父親斷了聯繫。直到2015年，她用手機傳了簡訊給許久不見的父親，找了小火鍋店與父親見面，當時多虧楊祐寧父親楊進元在旁緩和氣氛，最終重拾父女情。

▲楊謹華分享了一段自己與父親和解的故事。（圖／翻攝自IG／楊謹華）

楊謹華昨（26）日下午出席了楊祐寧為父親楊進元舉辦的感恩生命紀念會，圈內許多好友到場致哀。她也於27日凌晨在IG限動放上自己父親與楊祐寧父親的合照，並分享了一段自己與父親和解的故事。

2015年楊謹華與失聯10多年未見的父親和解見面，地點就在楊祐寧父親開的餐廳「元鍋」，因太過緊張，還向楊祐寧父親說「可以給我一杯酒，我跟我爸太久沒見面，緊張到不知道該怎麼辦。」



當時楊祐寧父親給了她一杯酒之後，便一直陪在她身邊，一起聊天緩和氣氛，楊謹華表示，「那天⋯若沒有遇到爹地，我說真的我不知道會是什麼樣的狀況，因為那天最後離開時結果是好的！我想跟爹地說～謝謝你！我的大貴人！如果沒有你的熱心，我跟父親的碰面不會如此順利圓滿！」

楊謹華除了感激楊祐寧父親幫忙促成她與自己父親和解，更謝謝他常常帶給大家帥氣可愛的魔術表演，製造許多歡樂的回憶，「現在你出去旅行了，一路上你要好好的，開開心心的繼續喝著酒變著魔術，我們會永遠想著你！」

▲楊謹華、楊祐寧不僅是同公司，私下交情也很好。（圖／翻攝自Facebook／楊謹華）



【楊謹華IG限動原文】

2015年的某天

主動跟10幾年沒見面的父親相約在元鍋和解見面

因為我過程中太過於緊張

跑去跟還是不太熟的爹地說：可以給我一杯酒，我跟我爸太久沒見面，緊張到不知道該怎麼辦

不到3分鐘的時間，爹地給了我壓驚酒後就一直的坐在我旁邊陪著我～～

跟著我們一起聊天，緩和整個氣氛，當下我非常的感動，想說怎麼會有一個這麼熱情善良的人，就像我的天使一樣守護著，那天⋯

若沒有遇到爹地，我說真的我不知道會是什麼樣的狀況，因為那天最後離開時結果是好的！

我想跟爹地說～謝謝你！我的大貴人！如果沒有你的熱心，我跟父親的碰面不會如此順利圓滿！

也更謝謝你常常帶給我們帥氣可愛的魔術表演，帶給我們許多歡樂的回憶，現在的你出去旅行了，一路上你要好好的，開開心心的繼續喝著酒變著魔術，我們會永遠想著你！

