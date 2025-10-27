天團成員快閃動物園演出！　寫「第一人新紀錄」嗨喊：夢想成真

▲阿龔受邀至臺北市立動物園舉辦《月光動物園》特別快閃演出。（圖／亮晶妃音樂有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

「阿龔」龔鈺祺週末受邀至臺北市立動物園舉辦《月光動物園》特別快閃演出，不僅創下動物園地標「穿山甲館」自成立以來首組音樂演出的紀錄，也以溫柔的琴音實現他「把音樂帶進真正的動物園」的夢想，阿龔開場便興奮地說：「這是《月光動物園》專輯的第一次演出，很開心能把音樂帶到真正的動物園裡。」

他特別感謝臺北市立動物園的邀請，也藉此呼籲和他一樣愛惜動物的朋友：「動物園的『動物認養』並不是把動物帶回家養，而是以實際行動支持保育工作、守護牠們。」隨後他語帶幽默地提到蘇打綠團員：「像馨儀是『人間獵豹』，也不是能輕易帶回家的！」一句話立刻逗笑全場，氣氛溫馨又充滿笑聲。

這場演出同時也是《月光動物園》新專輯的首次公開亮相，阿龔帶來多首作品，包括鋼琴演奏〈A Place For All Lost Animals〉、〈Pet Playground〉，並以中提琴特別演出新曲〈The Prince Of The Rising Sun〉，以穿山甲館綠意盎然、鳥鳴與小動物穿梭的自然氛圍為背景，交織出一場夢幻的聽覺體驗。他也應景演出過往創作曲〈台北天氣很爛〉，幽默呼應連日陰雨的天氣與現場觀眾的心聲。

阿龔隨後更深情表示：「如果選擇讓一個生命進入你的生命，那就是彼此的永恆陪伴。」他坦言自己在面臨愛犬離去時，選擇用音樂療癒自己，而自己有創作與演奏的能力也是種使命，希望能帶給大家前進的力量，「我希望這張《月光動物園》專輯能陪伴每個在思念中、或正在面對人生考驗的人。」接下來他也繼續加緊音樂會的練琴，將於11月自北京啟航，陸續前往廣州、成都、上海，並於明年1月回到家鄉台北。