導演申勝勳猝逝！從小遭拋棄「幫養父母還債」生前淚：活得很努力

南韓電影導演申聖勳（音譯，신성훈，Shin Seong Hoon）在5月倒臥家中去世，只是死訊26日才對外公開，享年40歲。只是據韓媒報導，她從小是孤兒，在被領養後，生前幫養父母還清數億債誤後斷絕關係，如今無親無故，連身後事也沒人出面幫忙處理。

▲申勝勳5月倒臥家中身亡，享年40歲。（圖／翻攝自Channel S）



申聖勳5月被發現倒臥家中身亡，由於友人聯絡不上她，前往家中時憾事已發生，享年40歲。然而，她是孤兒，與養父母感情並不和睦，坎坷身世如今被翻出，她其實早在3年前上過節目坦言，「被人傷害得很深，就連製作電影都很困難」。

事實上，申聖勳是孤兒，養父母沈迷於賭博，她拿出自己全部財產幫忙還清破億債務，但債務壓得她喘不過去，連電影製作都有困難，「一直被貼著『孤兒院出身』的標籤，但我還是活得很努力。」

▲申勝勳幫養父母還清債務後斷絕關係。（圖／翻攝自Channel S）



申聖勳走得突然，再加上她幫養父母還清債務後，早已斷絕聯絡許久，如今身後事沒人出面幫忙，由於無法確認導演的親屬身分，最終以「無親亡者」的身分舉行葬禮。