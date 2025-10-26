鄭智化登機片曝光遭疑「沒連滾帶爬」　他再發聲：陸機場讓我想引退

記者蔡宜芳／綜合報導

63歲歌手鄭智化因罹患小兒麻痺不良於行，大多需要輪椅代步。他於昨（25）日透露登機車司機冷眼看他「連滾帶爬」上飛機，痛批深圳機場「沒人性」。而他當天登機的畫面於26日曝光，網友也出現兩極反應。

▲鄭智化在2歲時便罹患小兒麻痺。（圖／翻攝自微博／鄭智化）

在網路瘋傳的影片中，鄭智化坐著輪椅，在登機車的協助下升到機門口，他與身旁兩名機場工作人員簡單交談後，便在對方的攙扶下進入機艙。不過，也因為該畫面，有部分網友質疑他「連滾帶爬」的說法根本是誇大，而且工作人員也沒有不願協助。

▲▼鄭智化登機的影片流出。（圖／翻攝自微博）

對此，鄭智化在26日凌晨表示，深圳機場已經向他道歉，他也不再追究此事。不過，他也坦言希望借此事件，提醒機場改善無障礙設施與服務，「我相信這只是個別司機的惡劣行徑，而非整個機場的問題。」他同時指出，自己仍然喜歡深圳這座城市，「深圳人也是卓越的，希望深圳機場也能跟這座城市的優質並進。​」

對於持續有質疑的聲浪，鄭智化稍早也再度發出長文，指出這次事件並非偶發，而是長年以來親身經歷的積累。他透露，自己常在大陸各地巡演，對機場的無障礙環境體會深刻，甚至屢次遭到不友善對待與刁難。他舉例說，有次在南京機場，因穿著帶有金屬支架的矯正鞋被要求必須過X光，他解釋自己因小兒麻痺，不穿支架就無法行走，但安檢人員仍堅持規定，讓他無奈直呼：「我的天，支架就是我的腿，沒有腿我怎麼行動？」

▲鄭智化強調他針對的是司機。（圖／翻攝自微博／鄭智化）

鄭智化也提到，除了在新疆機場曾被要求將拐杖託運，類似的狀況也出現在上海。他表示，某次安檢時，光為了檢查支架就拖了半個多小時，「她的上司全叫來參與檢查，結果還是不放行，我說我的飛機快趕不上了，她冷冷地說：這位旅客你不要影響我的工作。妳可以影響我的飛行，我不能影響妳的工作？」

鄭智化強調，自己理解安檢程序的重要性，但希望工作人員也能有同理心，「殘疾人也是人，我們是旅客，不是罪犯！」他批評部分機場人員態度苛刻、缺乏同理心，令人心寒，「這些近乎刁難的行為，真是舉世罕見、讓人腦洞大開。」

談到最令他頭痛的「遠機位」問題，鄭智化表示，自己能理解航廈資源有限，但有些機場連升降登機車都沒有，讓他必須冒著風雨一步步走下樓梯、再走到接駁車，「根本是一趟艱苦的馬拉松之旅。更慘的是像昨天的深圳機場，升降車不是幫你上飛機，而是刁難你上不了飛機。」

鄭智化感慨，科技與經濟都在發展，但人與人之間的善良與同理心，卻似乎消失了。他直言自己熱愛音樂與舞台，但連續遭遇不公平待遇，讓他一度萌生退意，「大陸機場對我的刁難和惡意，讓我有引退的念頭。」

▲鄭智化二度發長文談及大陸機場對於身障人士的不便。（圖／翻攝自微博／鄭智化）

另一方面，對於鄭智化批評升降車和機門地面有25公分的差距，讓他上不了飛機，深圳機場則表示：「由於在旅客上機和貨物裝載的過程中，飛機會出現上下移動，為防止保障設備刮碰飛機，根據安全操作規範，登機車與飛機艙門需保持20cm的高度差，由此給輪椅旅客進入客艙帶來不便。」

▲深圳機場聲明。（圖／翻攝自微博）