楊謹華外貌遭批…被說像「阿富汗犬」　雙胞胎女兒一聽笑了！

記者黃庠棻／台北報導

榮獲本屆金鐘獎影后的楊謹華，剛摘后冠即火速推出最新影集《看看你有多愛我》，將於11月2日於Hami Video全網獨家首播，這次她挑戰詮釋一位「網紅媽媽」陳怡安，一邊面對與母親未解的心結，一邊還要處理兩位女兒的青春難題，與楊謹華搭檔演出的林思廷與詹子萱，分別飾演叛逆的姐姐與內向的妹妹。

▲《看看你有多愛我》由楊謹華、林思廷、詹子萱主演。（圖／Hami Video提供）

楊謹華在《看看你有多愛我》飾演「網紅媽媽」，被問到如果現實生活中能當網紅會選什麼類型，林思廷和詹子萱姊妹倆人異口同聲選「旅行網紅」，楊謹華則說想當「探險網紅」挑戰闖鬼屋，笑說「我很膽小，我就一直尖叫就好了！」她也感嘆網紅們太厲害，「要對著鏡頭一直講一直講，我是不行喔！」

至於三人誰多話，楊謹華毫不猶豫指名「誰話最多？詹子萱！」緊接著又補刀爆料「姐姐（林思廷）要看狀況，就是她如果喝了一小杯酒……不得了！就會想要用小手打她嘴『不要再講了！』」邊說邊揮出「愛的小手」的誇張手勢，再度惹得現場笑聲連連。

無論是藝人或網紅，都免不了面對各種網友評論，詹子萱也大方談起自己曾在網路上被批評外貌「有網友說『暴牙也可以演主角』。」但她沒有逃避，反而坦然回應「當時確實是一個暴牙，因為我本來就有在矯正中。」楊謹華非常肯定「小女兒」面對批評的心態，打趣說「差一點要按讚！」楊謹華則自曝被說像「阿富汗犬」，林思廷和詹子萱在旁聽到也跟著笑出來，母女戲外的互動同樣真誠可愛。





《看看你有多愛我》導演葉天倫盛讚楊謹華是「演員販賣機」，無論什麼角色都能在鏡頭前交出完美表現。對此，楊謹華謙虛表示「其實還有很多東西要去摸索、探索和學習。」如今她已橫掃金鐘女主與女配獎項，仍持續挑戰自我，也笑說仍有想演的角色「我想演媽媽警探，像凱特溫絲蕾主演的《東城奇案》，外表看起來剛強，但在家裡很脆弱、過得一團亂的角色。」

談及《看看你有多愛我》角色，楊謹華說「我在戲裡面其實就飾演有點像三明治的感覺，上有一個母親的關係還沒解決，下有兩位女兒的關係也沒有解決，所以變成一個蠟燭兩頭燒的一個困境。」由於劇中母女關係緊張，三人吵不停，楊謹華坦言根本不會笑場「關係這麼差還笑得出來，是人嗎？」

楊謹華也感性補充「這部戲其實很貼近我們平常的生活，所以大家在觀看的時候，應該可以在親子關係和網路議題上得到一些啟發。」詹子萱喊話「更重要的是可以看到我們（母女）之後和解的過程。」

《看看你有多愛我》以當代網路世代的親子互動為背景，刻畫愛與理解的邊界，也呈現母女之間的拉扯與和解。該影集將於 11月2日於Hami Video全網獨家首播。