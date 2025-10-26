才被湊對安心亞戀情！　47歲阿Ken親揭未婚原因：讓我很幻滅

記者孟育民／台北報導

47歲阿Ken出道多年鮮少傳出緋聞，感情世界令人霧裡看花，先前頻頻被湊對和安心亞戀情，不過兩人堅稱只是朋友。阿Ken在《11點熱吵店》坦言遲遲沒進入婚姻，是因為害怕甜蜜期過後女生就變了，「真面目跑出來的時候，那時候會讓我很幻滅。」

▲阿Ken沒結婚原因曝光。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

阿Ken坦言熱戀期大約2、3個月，有些人是適合談戀愛，但卻無法走進婚姻互相扶持，過去也有幾段戀情見到女方真面目被嚇到，表示有一部分的女生，他們設定好「直男很白目」，一開始還會撒嬌像小貓咪，但過了甜蜜期，同樣一句話，可能就變成怒吼：「你為什麼不陪我！為什麼！為什麼！」

▲阿Ken害怕熱戀情過後，雙方感覺變了。（圖／翻攝自阿Ken臉書）

事實上，Ken也曾在節目上提及過感情狀態，直呼：「我需要愛情，我很喜歡女生耶！我是抱持開放，沒有對愛絕望，現在生活滿豐富比較忙，如果沒有很多時間去經營一段感情，對於對方也不是那麼公平，除非對方也有生活重心可以去實踐，彼此之間又在同一個頻率，我是期待的！而理想條件是：幽默感、情緒穩定，他補充解釋：「如果太多情緒的話，是我hold不住，不是她們不好，是我不好。」