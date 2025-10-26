製片捲于朦朧事件「連發10不在場證明」　揭男男吻程青松照片來源

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于朦朧墜亡至今已過一個半月，關於事件真相的討論仍不斷延燒。而被指是飯局其中一人的72歲製片方勵，25日透過律師一連曬出10項證據，澄清自己有不在場證明，引來許多網友關注。

▲方勵捲入于朦朧墜亡風波。（圖／翻攝自微博／方勵、于朦朧）

方勵的律師聲明中，指出部分自媒體帳號「惡意捏造虛假訊息，嚴重侵犯方勵名譽權」，強調方勵與該事件「毫無任何關聯」。聲明也詳細列出方勵於9月10日至11日的完整行程，包含公司監視器畫面、航班與登機紀錄等證據。

內容指出，方勵於9月10日下午3點至晚上7點40分均在北京公司開會與辦公，當晚8點02分回到社區住處後，便無出入記錄，隔日上午7點34分離家前往機場，8點21分登機飛往重慶，並於當晚10點40分返抵北京。律師強調：「上述行程均有監控（監視器畫面）與電子憑證佐證，足以證明方勵與網傳事件毫無關聯，相關謠言純屬惡意捏造。」

▲▼方勵發佈不在場證明。（圖／翻攝自微博／周兆成律師）

除不在場證明外，聲明也針對外界流傳的兩張照片進行澄清。其一為所謂「方勵與某導演親吻照」，律師指出，該照片實際拍攝於2012年電影《二次曝光》北京宣傳活動現場，為公開媒體互動照片；另一張「與前央視主持人成某合照」則源自早期公開採訪，為正常新聞工作場合，強調兩者「皆屬正當公開活動，任何惡意曲解均屬誹謗」。

▲▼方勵一連曬出了10項證據。（圖／翻攝自微博／周兆成律師）

律師也警告相關散播謠言帳號，須於72小時內刪除所有不實內容，否則將依法追究法律責任。聲明同時呼籲各網路平台履行審核義務，防止假訊息持續擴散，強調將保留一切法律途徑，「堅決維護個人名譽與合法權益。」

▲▼方勵的律師聲明。（圖／翻攝自微博／周兆成律師）