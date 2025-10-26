64歲孫德榮獨居在家重摔！　「傷照曝光」無奈求助：可能就到西天了

記者孟育民／台北報導

64歲的王牌經紀人孫德榮曾罹患膀胱癌3期，長年飽受人工膀胱後遺症所苦，身體狀況被外界關注。現在獨居的他近日在家重摔，在社群曬出傷照，並求助網友推薦地毯，「萬能的朋友圈，請建議給這個孤獨老人，再摔可能就到西天了。」

▲孫德榮在家重摔。（圖／翻攝自Facebook／孫德榮）

孫德榮曬出傷照，可見膝蓋有多處擦傷，他無助說：「四天摔三次，因為家裡是原木地板，住了六年已經沒什麼摩擦力了，加上老年人腳皮粗，摩擦力幾乎沒有了，我應該考慮把主臥室鋪地毯，至少跌倒會輕一點。」對此，他求助朋友圈，希望可以推薦地毯，以免再發生意外。他稍早再度報平安，「謝謝大家關心，我只是摔傷在睡午覺，並沒有發生任何不該發生的事。」

▲孫德榮表示自己平安。（圖／翻攝自Facebook／孫德榮）

事實上，孫德榮先前大動作替于朦朧喊冤，自掏腰包舉辦招魂法會，過程中收到死亡威脅，還一度「吃什麼吐什麼」，緊急去醫院掛急診。對於身體突然有異狀，孫德榮說：「我相信是于朦朧可能有些話要跟我講，人家說身體虛弱比較容易接受很多訊息。」