炎亞綸又有新身分了！罕揭20年遺憾「突泛淚」　自嘲：過去眼光不佳

記者孟育民／台北報導

炎亞綸首度以個人視角經營的 YouTube 頻道《我偷偷升級》，主打真實、不迴避的內容，節目從他的生活與觀點出發，紀錄他「怎麼看世界、結交哪些朋友、又如何選擇過更精彩的人生」。日前EP1 率先登場的，是經紀公司「晴空鳥」的烤肉派對，炎亞綸、許孟哲、李玉璽、蔡黃汝齊聚江宏傑家，過程中，他也大方聊起公司近況，透露開公司以來，有位「入圍過金馬、金鐘的億萬票房幸運星」想簽卻沒簽到！更自爆「公司裡最戀愛腦」就是江宏傑，讓現場笑聲不斷。

▲炎亞綸近日開頻道，和旗下員工、藝人同歡 。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

炎亞綸也邀請多位好友現身，其中蕭煌奇帶領他體驗「視障者的一天」，從使用導盲杖、挑戰籃球機到嘗試按摩，都讓炎亞綸相當吃力，也因為眼睛被矇起來，所以走路跌跌撞撞，甚至直接走出鏡頭外！蕭煌奇笑說：「要讓炎亞綸更貼近我的世界！」甚至在柔道體驗時「狠摔」對方，更放話：「你不會贏過我的啦！」

▲炎亞綸和蕭煌奇互動有趣 。（圖／大浪娛樂提供）

而另一場與唐綺陽的「對談」，則轉向情感與內心層面。唐綺陽透露在炎亞綸遭遇風波的那段時間，曾陪他到宜蘭散心、默默陪伴。兩人談及感情時，炎亞綸坦言自己過去的眼光不佳，甚至遇過衛生習慣不良等對象，被唐綺陽笑虧：「你眼光真的不是普通差！」。聊到友情時，炎亞綸回憶一位認識 20年的好友突然斷聯，語氣中透露遺憾，也在對談中不禁紅了眼眶。

▲炎亞綸揭內心面。（圖／資料照／記者周宸亘攝）