陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！劇組全目睹　導火線曝：最後一次送妳上班

王宇婕最近在節目中爆料，好友陳志強控制狂的性格已經「誇張到一個境界」。而陳志強聽聞後也親自還原當時和曾智希吵架的過程，他坦言之所以會有那樣的反應，全是因為那台愛車「承載太多回憶」。

▲王宇婕曝光曾智希當天跟車子鞠躬道歉的照片。



王宇婕透露某天梳化到一半，發現曾智希心情很差地走進來，「我就說『阿強咧？』她說剛剛我跟他吵架，我把他的車鑰匙弄斷了。」她聽完當下心想：「完了，死了，要被罵了。」

▲曾智希一進化妝間就看起來心情很差。



王宇婕表示，曾智希後來氣到直接跳車，獨自搭計程車到化妝室，大家都預期陳志強到場後一定會生氣，「果然他就進來了，很生氣地說：『妳剛剛為什麼要這樣子？妳這樣讓大白很難過！妳要不要跟大白道歉？』」

▲王宇婕一度不知道大白是誰。



一聽到「大白」，王宇婕原以為是長輩或朋友的名字，沒想到真相讓全場傻眼，原來那是車的綽號。當曾智希說對不起時，陳志強居然說：「妳不要跟我對不起，妳跟大白對不起！」

王宇婕一行人就跟著曾智希走到停車場，結果對方真的站在車前道歉，她震驚到拍下這一幕說：「他叫老婆跟車子道歉耶！」

對此，陳志強也親自解釋事件始末，他表示當天其實是要賣掉大白的日子，「那是最後一次我開著那台大白載智希去上班，我跟智希在一起的時候是開這台車，所以這台車對我們來說有很多很多的回憶跟故事。」

▲陳志強還原事情始末。



不料當天去電視台的路上剛好塞車，快遲到的曾智希「就在車上有點情緒」，陳志強只能一直安撫對方，結果「我們就在車上有點爭吵」，到最後，他索性完全停車，「妳再繼續念，我就不開」，老婆一聽就更生氣了、還氣到不小心把鑰匙掰斷。

▲曾智希氣到不小心掰斷鑰匙。



陳志強坦言當下真的心碎了，「我看著她，眼淚差點滴下來，我說：『這是大白最後一次執行任務要送妳去上班，它下午就要離開我們了。」曾智希見狀也跟著哭了。

就在陳志強默默組裝鑰匙，曾智希一個字都沒說就開門下車了，並攔了一台計程車先前往電視台。接著，當陳志強抵達電視台後，曾智希馬上道歉，他才因此說了那句話，「妳不要跟我說對不起，妳去跟大白說對不起。」

▲陳志強希望曾智希不要跟他道歉，而是跟車子道歉。



陳志強坦言當時講這句話的時候，旁邊其實都是化妝師、演員在準備，「我下去（停車場）才發現他們都跟在後面拍照，想說原來是跟那台車道歉。」

▲陳志強和曾智希吵架時，劇組人員都在旁邊。