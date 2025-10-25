直擊／MAMAMOO輝人來台開會「辦公室曝光」　3千員工大喊：加班！

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團MAMAMOO成員輝人25日在台北國際會議中心舉辦「2025 Whee In FAN－CON TOUR OWHEECE」，亞巡第一站在台北揭開序幕，她化身公司執行長，穿著帥氣的正裝現身，帶來歌曲〈EASY〉、〈Moderato〉，俐落的御姐風引起全場3千粉絲熱烈尖叫。

▲▼輝人親自來台開會，舉辦FAN-CON與3千員工同歡。（圖／記者黃克翔攝）



本次粉絲演唱會主題「OWHEECE」充滿巧思，俏皮結合了「輝人」與「Office」的諧音梗，她化身公司執行長，降臨台灣分公司，並與台下3千名員工開會，介紹上班日常，與粉絲分享自己最喜歡的零食鍋巴餅乾（뉴룽지），「我想和大家分享這個味道」，親切地把零食往下丟，本想把餅乾丟到後方，但屢屢失敗，使得她無奈萬分，又忍不住當場笑場。

▲輝人面對粉絲的稱讚很害羞。（圖／記者黃克翔攝）



現場社員提案跳健康操，輝人呼口號照做，引來粉絲陣陣喊萌，活動上，她特地為MOO MOO準備舞蹈串燒，帶來ATEEZ〈WORK〉、SHINee〈HARD〉、NCT U〈boss〉、MONSTA X〈Follow〉、IZTY 〈WANNABE〉等，台下反應熱烈稱讚她可愛，她則難為情地說：「你們到底要覺得我可愛到幾歲，我到80歲也可愛嗎？」

▲輝人第一次吃到釋迦很驚艷。（圖／記者黃克翔攝）



活動不忘帶來團體MAMAMOO的串燒曲，輝人穿上性感削肩小洋裝，接續唱到〈25〉、〈Bittersweet〉等抒情歌。她也分享這次來台是第一次吃到釋迦，該水果的外表、口感都是第一次接觸，「韓國柿子的味道，像是熟透的紅柿，但釋迦的味道又比紅柿更香」，工作人員還虧：「台灣人自己都吃一些好料的，我們都沒吃過！」

輝人每次來台活動都有完售佳績，她感性致謝：「每次來大家都把位置坐滿滿，大家的歡呼聲、熱情都很大，讓我很開心，這次也累積了非常多的回憶！」辦公室即將打烊，粉絲大喊「加班」，輝人當場大笑，不忘提醒下次還有見面會機會，高雄場12月13日登場，高雄員工招募中。