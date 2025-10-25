阿雅11歲女兒「買鞋看價錢就放棄」　成熟金錢觀獲讚：很有想法

記者蔡宜芳／綜合報導

女星阿雅（柳翰雅）在2014年結婚後，便將重心放在家庭，目前定居在大陸。她24日分享與11歲女兒Ava的對話，探討「需要」與「想要」的區別，女兒的金錢觀也被網友大讚「很有智慧」。

▲阿雅育有一個11歲的女兒。（圖／翻攝自微博／阿雅）

影片中，阿雅提到女兒在逛街時，看中了一雙漂亮的鞋子，但當看到價格後，立刻就決定放棄。對此，阿雅好奇地問原因，Ava回答說：「因為我不想要花很多錢。」接著，阿雅又問說：「妳覺得那雙鞋是妳需要的，還是妳想要的？」Ava馬上就回答是「想要」的，並解釋說，自己已經有其他鞋子了，而選擇不買這雙鞋，是因為想要存錢。

▲阿雅分享與女兒討論金錢觀的對話。（圖／翻攝自微博／阿雅）

對於「需要」與「想要」的區別，Ava也給出明確的回答，她認為「需要」是指生活中必須有的東西，例如食物、房子、水等；而「想要」則是像玩具這樣並不直接影響生活必需的物品，「所以需要還有想要的事情，需要有一個平衡，然後你不要浪費。」

阿雅對於女兒的正確觀念，直說：「媽媽非常地以妳為驕傲。」而網友也紛紛留言表示「柳小寶好有想法」、「小寶表達超清晰！阿雅的引導方式太讚，不愧是用心的媽媽」、「小朋友教得好棒」。