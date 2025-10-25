孫德榮替于朦朧發聲「被預告光復節是死期」　發2文曝狀況：我很期待

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于朦朧墜亡事件引發高度關注，而曾與他有師徒之緣的資深經紀人孫德榮，日前也大動作替其喊冤，並舉辦了收魂法會。而孫德榮原本想親自前往北京招魂，後來因收到不明死亡威脅取消行程，他在「死亡預告日」25日這天也特地發文表示「我很期待」。

▲于朦朧曾是孫德榮培訓的藝人。（圖／翻攝自Facebook／孫腫來了）

孫德榮先前在節目《11點熱吵店》中曾透露，自從他為于朦朧發聲後，便有人在網路上發出死亡預告說「孫爸爸死期10月25日」。雖然對方並沒有寫下其他具體細節，但孫德榮坦言他最怕的是「車禍」，因為很難避免，所以他還換車上下班。

▲孫德榮先前透露有人咒他10月25日會死亡。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

如今到了「死亡預告日」，孫德榮稍早發文表示：「今天是台灣光復節舉國翻騰， 我被詛咒10月25日將是我的死期，就要看看到底是如何讓我死，我很期待！親愛的好朋友放心。」不久後，他又再寫道：「目前狀況還不錯，希望要我歸天也要有點令我興奮的樣子，我也走得比較開心。」

▲孫德榮日前替于朦朧舉辦收魂法會。（圖／讀者提供）

孫德榮的一番話引網友紛紛關心留言「一定不會有事，放鬆心情，不要想太多」、「孫總要小心，一定要平安，不然朦朧會擔心的」、「一直保持線上，讓大家都知道您的狀況呦」。