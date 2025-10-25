DAWN現身《換乘4》！「分手泫雅3年」真心話曝：分手就是徹底結束

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星DAWN（金曉鐘）曾與泫雅有一段轟轟烈烈愛情，兩人為愛離開前公司CUBE娛樂，但7年感情在2022年畫下句點。他在7月正式退伍，首個回歸螢幕前的綜藝竟是《換乘戀愛4》，以嘉賓身份分析素人交往心理，給予過來人的經驗，而他自己也坦承「一旦分手就不會傳訊息聯絡對方」，絕不是藕斷絲連的人。

▲DAWN出演《換乘戀愛4》引起熱烈討論。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



DAWN近日出演《換乘戀愛4》震驚大眾，他雖不是參加節目的素人，但以嘉賓現身還是讓人頗驚訝，他坦率表示自己的心情已經整理好了，「我一次也沒去聯絡過對方，就算收到訊息，我也從來沒有回覆過」，對於有些情侶可以復合，他直言：「我完全無法理解。」並承認「既然分手就是徹底結束了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，《換乘戀愛3》就曾經熱情邀約DAWN出演，但當時他剛與泫雅分手，他自己也承認「那時候的狀況不太適合參加」。而他近日出演《換乘戀愛4》，首度聊起感情觀「分手就是徹底結束」，也讓觀眾感受到他對於戀情逝去的堅定感。

▲▼DAWN表示自己只要一旦分手就不會聯絡對方。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



《換乘戀愛4》於10月初開播，本季找來6對素人嘉賓，且男嘉賓各個都有180公分優秀身材，就連李龍真都讚嘆過去的參賽者會在意鏡頭，但這季完全不同，感受不到嘉賓是在拍攝，投入感極高，「雖然這樣說對前幾季參賽者很抱歉，但這季的出演者們的魅力是歷代級的。」