陳孟賢錯過偶像小S紅到新加坡　尾牙狂接50場 賺翻

記者葉文正／台北報導

在金鐘獎演出後，陳孟賢便馬不停蹄飛往新加坡開唱，參加《九皇璀璨巨星Show》，現場湧入破千名觀眾，氣勢驚人！除了當地粉絲熱情滿場，台灣更是有近百位死忠歌迷不遠千里飛來力挺，展現超狂人氣。

▲陳孟賢受邀新加坡歌台商演 大啖最想念美食-胡椒螃蟹 。（圖／全球巨星有限公司提供）

▲陳孟賢金鐘舞台唱到哭。（圖／全球巨星有限公司提供）

他當晚演唱〈春夏秋冬〉、〈落山風〉、新歌〈跍落爬起〉等多首經典曲目，全場互動熱烈，甚至因為氣氛太嗨，還被附近居民誤會現場發生暴動！表演當天適逢九皇大帝聖誕，陳孟賢也特別提前一天前往海邊參與迎神儀式，誠意滿滿。粉絲紅包收到手軟，大家都在紅包上寫下祝福話語，甚至大手筆包了3千新幣（約新台幣7萬）為他發片加油，他深深感謝：「粉絲說『你唱歌我們就開心』，下一句就是『來～這包給你開心』，真的超可愛！真的謝謝一路支持！好愛你們！」

▲陳孟賢受邀新加坡歌台商演 大啖最想念美食-胡椒螃蟹 。（圖／全球巨星有限公司提供）

▲陳孟賢受邀新加坡歌台商演 大啖最想念美食-胡椒螃蟹 。（圖／全球巨星有限公司提供）

除了海外人氣爆棚，陳孟賢在台灣商演市場的聲勢也是熱鬧滾滾。目前尾牙、春酒、外場活動的主持與演出邀約，已經一路排到2026年開春，累積場次突破50場！除了受邀全台各地的廟宇慶典與企業尾牙，還接到印尼演出邀請！「尾牙氣氛擔當」登場炒熱全場！目前他也固定主持中視節目《綜藝一級棒》與康康、許志豪、陳隨意、李子森、杜忻恬共同主持，三立《阿姐萬歲》則是與苗可麗搭檔合作，表現深獲肯定，讓他成功躍升全能型藝人代表。至於粉絲們不斷敲碗期待的個人演唱會，陳孟賢也大方回應：「我自己也超期待啦！希望有金主加入，打造一場唱跳兼具的『全球巨星音樂嘉年華』，隨時準備開唱！」

▲陳孟賢受邀新加坡歌台商演 大啖最想念美食-胡椒螃蟹 。（圖／全球巨星有限公司提供）

▲陳孟賢受邀新加坡演唱也受到歡迎 。（圖／全球巨星有限公司提供）

出道12年的「全球巨星」陳孟賢，今年不僅發行首張個人同名專輯《全球巨星》，10月17日更迎來人生首次登上金鐘獎頒獎典禮舞台，以表演嘉賓身分獻唱〈寫一條歌，寫你我爾爾〉，唱進無數人心裡。他特別邀請台灣設計師魏子淵（品牌 WEI.TZU-YUAN）打造專屬造型，以「會呼吸的戰袍」亮相，服裝靈感來自台灣記憶的紋理設計，氣場全開又不失溫度。談到當晚演出，陳孟賢感動回憶：「音樂一下，眼淚真的差點噴出來，這是我出道以來最期待的一刻！」

雖然與偶像小S擦身而過、無緣同場，他依然笑著說：「能站上金鐘舞台已經覺得很感恩！很榮耀！」被問到未來是否有信心挑戰紅毯主持或典禮主持，他毫不猶豫地表示：「我通通都很想挑戰！巨星就是要全能吧（笑）～歡迎長官們多多愛用我！」不只主持與歌唱，陳孟賢也透露對戲劇演出充滿興趣：「我私底下超愛演戲，最想挑戰殺人不眨眼的壞人角色，因為平常我太溫柔了，這種反差感應該會很過癮！」

關鍵字

陳孟賢小S

