日62歲大咖綠葉演員爆婚外情！
家寧新片留言被罵爆
蔡康永曝小S超大賀卡
家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！上線12hrs　網留言讚數還比她高

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber Andy和前女友家寧屢次因帳本問題隔空交戰，23日指控家寧一家涉嫌策劃「找人處理」他，引發新一波輿論。而家寧24日上傳新片，卻是旅遊主題影片，底下湧入大批網友抨擊，影片上線12小時，連網友留言的讚數都比影片讚數高，流量數據被虧是慘不忍睹。

面對Andy的指控，家寧繼續保持沉默，24日上傳一支苗栗旅遊影片，內容是到銅鑼旅遊、品嘗客家美食，以及在當地美容院享受剪髮造型服務，全程未提及Andy的指控。此舉引發網友不滿，留言區湧入大量批評，甚至有人留言諷刺：「今天幾乎全台灣的人都在diss你，你還能若無其事po影片，也是心理素質強大，佩服佩服」、「放個問號？我也要超過影片的讚數」。

▲家寧照樣更新新片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧照樣更新新片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧的影片上線12小時僅獲117個讚，觀看次數僅6.4萬，遠低於Andy影片的25萬讚，以及突破310萬的觀看次數。Andy在影片中提到，一直以來針對的都是群海公司與曾淑惠（家寧媽媽），但看完卷宗之後，發現家寧在事發第一時間，就「先找人來處理我」，檢方從家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機的群組」，群組成員除了張家姊妹，還有公關、網軍團隊、一位知名男藝人，他們聯手找狗仔、網軍，想方設法引誘他犯罪。

Andy老師強調，他從頭到尾唯一的訴求，就是想要拿回自己應得的，所以希望張家人不要再抹黑，也不要打擾他的親友。而家寧的IG、Threads也湧入許多網友留言抨擊，但家寧至今仍未對此做出回應。

▲家寧照樣更新新片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧照樣更新新片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）


 

黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小
17小時前

黃立成才被爆慘虧16.7億「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣親回：買三小

17小時前

獨家／南霸天歌王遭美魔女董娘倒追　狠拒40萬鑽戒原因曝：單身也不行
11小時前

獨家／南霸天歌王遭美魔女董娘倒追　狠拒40萬鑽戒原因曝：單身也不行

11小時前

逸祥婚禮席開50桌　守貞5年新娘減重45公斤終於要開機
16小時前

逸祥婚禮席開50桌　守貞5年新娘減重45公斤終於要開機

16小時前

謝和弦挺Andy「為了家人你別太累」！　爆粗話開嗆家寧
2小時前

謝和弦挺Andy「為了家人你別太累」！　爆粗話開嗆家寧

2小時前

蔡康永曝小S超大賀卡「客人立刻下訂」　揪落款亮點：暗示她是我媽？
11小時前

蔡康永曝小S超大賀卡「客人立刻下訂」　揪落款亮點：暗示她是我媽？

11小時前

楊冪、劉亦菲友情破裂8年「同台零互動」！　尷尬合照畫面曝光
14小時前

楊冪、劉亦菲友情破裂8年「同台零互動」！　尷尬合照畫面曝光

14小時前

邰智源談坤達等男藝人閃兵　嘆離譜「怎麼會有這樣一個產業鏈」
16小時前

邰智源談坤達等男藝人閃兵　嘆離譜「怎麼會有這樣一個產業鏈」

16小時前

日62歲大咖綠葉演員爆婚外情！　小三淚訴「遭性騷被他無視」
12小時前

日62歲大咖綠葉演員爆婚外情！　小三淚訴「遭性騷被他無視」

12小時前

Andy二度發聲「老天爺給的考驗」　控訴家寧買網軍抹黑：砥礪前行
13小時前

Andy二度發聲「老天爺給的考驗」　控訴家寧買網軍抹黑：砥礪前行

13小時前

逸祥結婚香蕉談重大轉變　黃國倫談守貞：「如果逸祥說的是真的….」
15小時前

逸祥結婚香蕉談重大轉變　黃國倫談守貞：「如果逸祥說的是真的….」

15小時前

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了
23小時前

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

23小時前

壯壯歐洲行驚傳遭竊　600萬名牌行李一夜蒸發
15小時前

壯壯歐洲行驚傳遭竊　600萬名牌行李一夜蒸發

15小時前

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
李洙赫深V踩紅毯！　心疼粉絲淋雨看他

李洙赫深V踩紅毯！　心疼粉絲淋雨看他
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」

楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
花花:「妖艷賤貨是誇獎」　曾莞婷樂稱：有一定姿色才能當！

花花:「妖艷賤貨是誇獎」　曾莞婷樂稱：有一定姿色才能當！
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

《黑澀會》女星陳米薇創業擁多間公司　曾不被看好..親力親為打電話開發客戶

《黑澀會》女星陳米薇創業擁多間公司　曾不被看好..親力親為打電話開發客戶

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

王偉忠不打擾沈玉琳「問潘若迪就好」　盼小S復出..憂徐媽媽：她需要幫助

王偉忠不打擾沈玉琳「問潘若迪就好」　盼小S復出..憂徐媽媽：她需要幫助

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

4分鐘前

陳孟賢錯過偶像小S紅到新加坡　尾牙狂接50場 賺翻
43分鐘前

43分鐘前47

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！上線12hrs　網留言讚數還比她高
1小時前

1小時前0

《浪漫匿名者》赤西仁床戲被刪！本人喊「好可惜啊」釣出導演鬆口
1小時前

1小時前2

泰王太后離世「恐禁娛30天」　BLACKPINK曼谷演唱會添變數
2小時前

2小時前64

謝和弦挺Andy「為了家人你別太累」！　爆粗話開嗆家寧
3小時前

3小時前1

10月25日星座運勢／金牛座適合求婚　天蠍約心上人
4小時前

4小時前44

瘋狂男粉絲闖民視總部打保全！　王瞳遭嗆聲索命…驚動警方
11小時前

11小時前95

蔡康永曝小S超大賀卡「客人立刻下訂」　揪落款亮點：暗示她是我媽？
11小時前

11小時前67

獨家／南霸天歌王遭美魔女董娘倒追　狠拒40萬鑽戒原因曝：單身也不行
12小時前

12小時前62

日62歲大咖綠葉演員爆婚外情！　小三淚訴「遭性騷被他無視」

  1. 黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小
    17小時前3417
  2. 獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝
    11小時前127
  3. 逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤
    16小時前423
  4. 謝和弦挺Andy「你別太累」！　爆粗話開嗆家寧
    2小時前124
  5. 蔡康永曝小S超大賀卡「客人立刻下訂」揪落款亮點
    11小時前185
  6. 楊冪、劉亦菲友情破裂「同台零互動」尷尬合照畫面曝
    14小時前103
  7. 邰智源談坤達閃兵嘆離譜「怎麼會有這樣一個產業鏈」
    16小時前165
  8. 日大咖綠葉演員爆婚外情！小三淚訴：遭性騷被他無視
    12小時前122
  9. Andy二度發聲「老天爺給的考驗」
    13小時前126
  10. 逸祥結婚香蕉談重大轉變　黃國倫談守貞：「如果逸祥說的是真的….」
    15小時前81
ETtoday星光雲

