家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！上線12hrs　網留言讚數還比她高

YouTuber Andy和前女友家寧屢次因帳本問題隔空交戰，23日指控家寧一家涉嫌策劃「找人處理」他，引發新一波輿論。而家寧24日上傳新片，卻是旅遊主題影片，底下湧入大批網友抨擊，影片上線12小時，連網友留言的讚數都比影片讚數高，流量數據被虧是慘不忍睹。

面對Andy的指控，家寧繼續保持沉默，24日上傳一支苗栗旅遊影片，內容是到銅鑼旅遊、品嘗客家美食，以及在當地美容院享受剪髮造型服務，全程未提及Andy的指控。此舉引發網友不滿，留言區湧入大量批評，甚至有人留言諷刺：「今天幾乎全台灣的人都在diss你，你還能若無其事po影片，也是心理素質強大，佩服佩服」、「放個問號？我也要超過影片的讚數」。

家寧的影片上線12小時僅獲117個讚，觀看次數僅6.4萬，遠低於Andy影片的25萬讚，以及突破310萬的觀看次數。Andy在影片中提到，一直以來針對的都是群海公司與曾淑惠（家寧媽媽），但看完卷宗之後，發現家寧在事發第一時間，就「先找人來處理我」，檢方從家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機的群組」，群組成員除了張家姊妹，還有公關、網軍團隊、一位知名男藝人，他們聯手找狗仔、網軍，想方設法引誘他犯罪。

Andy老師強調，他從頭到尾唯一的訴求，就是想要拿回自己應得的，所以希望張家人不要再抹黑，也不要打擾他的親友。而家寧的IG、Threads也湧入許多網友留言抨擊，但家寧至今仍未對此做出回應。

