超夯韓星抵台驚覺「身上只有日幣」　搭不了捷運：被現實打擊！

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男星河錫辰因出演《魔鬼的計謀》打開在台知名度，他帶著最新電影《全力奔跑》來到台灣宣傳，同行還有後輩《愛的迫降》李信盈（正名），兩人24日出席電影記者會，有趣的是，河錫辰是自助抵達飯店，雖然過程一波三折，但所幸有順利到達。

▲河錫辰中午才抵台，原本想要自己搭車回飯店，沒想到身上只有日幣。（圖／記者鄭遠龍攝）



河錫辰時隔1年再度訪台，親切用中文打招呼「大家好」，他去年來台時值2月，「那時候天氣有點涼，跟我想像的台灣感性有點落差，這次來的季節感覺比較像是符合台灣的季節，但沒想到下雨，這次行程很多，沒辦法好好享受，還是很高興來到台灣。」

▲李信盈第一次訪台，已經寫好美食清單。（圖／記者鄭遠龍攝）



李信盈第一次訪台，巧的是他不久前才剛與林柏宏合拍《悲傷熱帶》，「想到台灣我就會想到夜市，可以吃的東西很多，台灣感性對我來說是青春電影、羅曼史，還有一起演戲的演員也是台灣演員，那時候就一直很想來，終於來到這裡，我覺得很心動、很幸福。」

這次二度訪台，河錫辰24日抵台為了享有「異地旅遊冒險感」，特地婉拒片商接送，自己前往飯店，沒想到下機後遭遇一連串挫折，「我原本想搭公車，但到機場後我發現我沒有台灣的錢，錢包裡只剩日幣3千元，只好換錢搭計程車」，本來想搭捷運，但也不能刷卡，最後所有計劃作罷，只能乖乖搭車，面對抵台插曲，他笑喊「活生生地現實所打擊」，逗笑所有人。

這次為宣傳《全力奔跑》，河錫辰飾演短跑選手，被問及「怎麼沒想說用跑的回飯店」，他大笑：「如果沒下雨的話，我就會跑去飯店了。」打算下次再試試。李信盈首次訪台，他也透露同劇演員金世正推薦了一堆美食，「她推薦了我很多，我確實結束行程後想看夜市看看，美食清單都在經紀人那裡」。

▲河錫辰、李信盈為電影宣傳訪台。（圖／記者鄭遠龍攝）



而李信盈剛好與台灣演員林柏宏合作《悲傷熱帶》，靦腆表示「他應該因為行程關係很忙碌，怕對方有負擔，不好意思聯繫」，現場透過訪問傳訊息問候，「我到台灣了，很想念他」！

兩人在電影裡飾演同個人物，參演短跑選手拍攝過程相當艱辛，李信盈笑認「曾經翹過一次練習，練習完隔天我身體好像快碎掉，也曾經不想出門，但我看到和一起演戲的演員沒有缺席，每天都去拍攝，我就覺得我也不能缺席」。《全力奔跑》10月24日在台上映。