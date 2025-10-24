直擊／李洙赫霸氣踩紅毯！深V炸出胸肌　心疼粉絲淋雨：特地來看我

記者吳睿慈／台北報導

南韓「雕刻美男」李洙赫繼7月來台後，相隔幾個月再次來台參加台北時裝周，他24日穿著帥氣的深V西裝造型，現場雖下著雨，但還是有很多粉絲聚集在紅毯等待，他踏著輕快的腳步現身，掀起陣陣尖叫聲。

▲李洙赫出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）



李洙赫24日現身於北流，他穿著寬鬆西裝來到現身，梳著帥氣造型引起現場熱烈尖叫聲，在接受訪問前，他有禮貌地表示要先打招呼，接著親切表示「大家好，我是李洙赫」。

▲▼現場雖下著雨，但不影響李洙赫的帥氣度。（圖／記者李毓康攝）



看到在場滿滿人潮，有不少粉絲淋雨到場，李洙赫相當心疼：「這次是為了時裝周來，很榮幸可以參加，天氣不好還來看我很感謝。」每次來台都受到熱烈歡迎，李洙赫也說：「從上次來台灣就感受到粉絲的熱情，有嚇到我，浪漫是來自於粉絲。」

▲李洙赫離去前還90度鞠躬。（圖／記者李毓康攝）



除了亮相時裝周，李洙赫在紅毯上的一舉一動都引起粉絲熱情尖叫，他舉手投足間散發迷人自信，帥氣神情令現場閃光燈閃個不停。而他在離去前，不忘向在場媒體與粉絲深深90度鞠躬致謝，展現紳士般的禮貌與誠意。