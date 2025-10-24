謝欣穎分手3個月「不再迎合誰的期待」！解放內衣：只想溫柔對待自己

記者潘慧中／綜合報導

謝欣穎9月出席活動時證實，情斷交往4年的王柏傑，雙方至今已分開約3個月。近日格外引起討論的是，她難得解放內衣，並且有感而發地寫下「現在只想溫柔地對待自己」，立刻吸引上千人按讚。

▲▼謝欣穎解放內衣照。（圖／翻攝自Facebook／謝欣穎）



[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到謝欣穎身穿米杏色內衣，半脫下淺色丹寧襯衫，營造出慵懶的性感氛圍。她下半身則搭配一條低腰、略帶水洗舊感的牛仔褲，大膽打開鈕扣露出內褲頭，展現出纖細腰線和平坦小腹。

▲謝欣穎難得秀出好身材。（圖／翻攝自Facebook／謝欣穎）



不只這樣，謝欣穎還換穿一件薰衣草紫蕾絲內衣，相當映襯她的膚色之外，更完美襯托出渾圓半球；她外搭一件黑色西裝外套隨意披在肩上，下身配上高腰寬褲，線條俐落，營造出剛柔並濟的氛圍。

▲▼謝欣穎還換穿紫色內衣。（圖／翻攝自Facebook／謝欣穎）



謝欣穎在貼文中感性地說，每個女人在不同階段都有各自的焦慮，「而現在的我，只想回到最真實的模樣，溫柔地對待自己。」她不想再迎合外界期待，「而是專心取悅那個獨一無二的自己。」

▲謝欣穎感性發文。（圖／翻攝自Facebook／謝欣穎）