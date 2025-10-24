ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳怡霈無預警痛哭！「在這裡為了什麼」
超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1
八點檔男星「二度就業」近況曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳零九 家寧 Andy 坤達 柯佳嬿 楊祐寧 劉以豪 修杰楷

凶狠拜年創下4.58高收視！　懷秋、黃鐙輝《角頭》」比下郭忠祐

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》推出「霸氣全開熱鬧必備百萬金曲」，日前邀請到熱門院線電影票房冠軍的《角頭-鬥陣欸》演員懷秋與黃鐙輝來到節目中，歌手出身的懷秋帶來個人單曲〈delete〉展現實力，並與黃鐙輝合唱〈左右為難〉，還即興帶來一段電影中互嗆名號準備開撕。

▲陽帆 (左起)、黃鐙輝、懷秋、白冰冰。（圖／民視提供）

▲陽帆 (左起)、黃鐙輝、懷秋、白冰冰。（圖／民視提供）

斯文的懷秋把電影中「蠍子哥」演得活靈活現大獲好評，懷秋謙虛回應：「有先多做功課揣摩角色，感謝大家的誇獎」。一出場帶來〈情難忘〉的黃鐙輝，能唱能演又能主持，白冰冰在介紹他時候，提到他老婆很矮，沒想到被陽帆無情吐槽：「妳好意思說人家矮！」，原來剛到攝影棚時，白冰冰跟黃鐙輝互相擁抱了一下，黃鐙輝抱著冰姐反射說：「這身高跟我老婆一樣」，讓全場笑翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽帆 (左起)、黃鐙輝、懷秋、白冰冰。（圖／民視提供）

▲白冰冰被蔡家蓁開嗆。（圖／民視提供）

主持人白冰冰現場特別要求懷秋對著鏡頭重現陰狠蠍子哥，因為在民視蛇年過年特別節目《民視第一發發發》，懷秋戲魂上身超兇狠拜年創下當晚高收視4.58，受歡迎的高收視讓大家印象深刻。白冰冰誇讚懷秋斯文的歌手氣質，居然能把黑社會詮釋得比別人更惡與狠，這真的很不簡單。

▲陽帆 (左起)、黃鐙輝、懷秋、白冰冰。（圖／民視提供）

▲郭忠祐完全沒有兄弟的外型。（圖／民視提供）

還舉例叫了郭忠祐出來演一次角頭黑社會，沒想到果真太憨厚溫和，完全無法凶狠，全場又起哄要女生來體驗一下，蔡家蓁被要求與演藝圈媽祖婆白冰冰對戲，無厘頭的蔡家蓁耍狠怒瞪化身「女蠍子」，直接飆罵白冰冰開錄前都在罵人，是在「罵三X」讓全場同一時間發出驚呼聲，陽帆大喊蔡家蓁把大家心聲說出來，還轉身說連鼓手都好開心，嚇得蔡家蓁馬上露出傻笑趕快喊話：「冰冰姐我愛妳」，讓被嗆聲的白冰冰回：「來不及了」，全場笑歪。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

懷秋黃鐙輝

推薦閱讀

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

11小時前

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！機場廣播1hr沒聽到：腿都軟了

3小時前

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

20小時前

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救！憂鬱1年：窮到只剩面子

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救！憂鬱1年：窮到只剩面子

6小時前

38歲抖音美女網紅癌逝！　常PO釣魚影片走紅…最後更新1個月前

38歲抖音美女網紅癌逝！　常PO釣魚影片走紅…最後更新1個月前

6小時前

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

10/22 14:59

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

16小時前

「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！委屈還原始末：沒跟家裡要過錢

「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！委屈還原始末：沒跟家裡要過錢

4小時前

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

10/22 08:07

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

15小時前

Andy：就是張家寧在攻擊我　揭「張家群組」腹黑計畫

Andy：就是張家寧在攻擊我　揭「張家群組」腹黑計畫

8小時前

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

16小時前

熱門影音

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑

吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑
坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查
憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

看更多

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

告五人現身香港「現場嗨到暴動」出動保全：等不及唱進紅館

25分鐘前0

首度室內開戰　馬國弼挑戰「撐到腿軟」逼出男兒淚

34分鐘前10

《綜藝大集合》爆意外！賴慧如「玩遊戲太激烈受傷」照片曝：真的變廢人

36分鐘前0

凶狠拜年創下4.58高收視！　懷秋、黃鐙輝《角頭》」比下郭忠祐

51分鐘前10

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

1小時前0

富商老公爆醜聞宣布退出《再見愛人5》　明星妻單獨露臉…網傻眼

1小時前0

曾莞婷「幫忙訂機票鬧烏龍」整團傻眼！出發前一天才驚覺：沒人敢生氣

2小時前0

Lisa翻牌高雄美食「炸記」！台粉認出店名　老闆嚇傻：起雞皮疙瘩

2小時前0

韓孝周被勸「真心話要趁早說，人生其實很短」！《浪漫匿名者》10台詞爆共鳴

2小時前0

《中文怪物》後人氣翻漲！　咪蕾再邀韓軍官嗨嗑夜市牛排

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了
    11小時前3843
  2. Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！
    3小時前2013
  3. 坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回
    20小時前3848
  4. 《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救
    6小時前3432
  5. 抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲
    6小時前44
  6. 黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」
    10/22 14:59
  7. Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕
    16小時前7454
  8. 「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上
    4小時前2829
  9. 小S全家包場大安區餐廳！
    10/22 08:071815
  10. 那對夫妻Nico高中才知身世！父突坦白「不是親爸」
    15小時前166
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合