神嘴形容「黃國昌鼠面」：不能順利選新北　曾精準預測柯文哲現況

記者黃翊婷／綜合報導

命理師周映君曾預言，民眾黨前主席柯文哲66歲後會走入空亡，如今柯陷入政治獻金案爭議，引發網友廣泛討論。周映君日前在政論節目上被問到，民眾黨主席黃國昌是否有機會角逐新北市長，她直言「不能，真的不能」，甚至直指黃沒有將星相的威嚴，不是掌控者，反而有種「鼠面」的感覺。

▲黃國昌近期陷入「養狗仔、駭客金流」爭議。（資料照／記者李毓康攝）

周映君日前在政論節目「新聞挖挖哇」上分析政治人物的面相與運勢，包含國民黨主席當選人鄭麗文、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌，她預測，蔣萬安有機會連任台北市長，但可能無法當總統，鄭麗文和盧秀燕則可能會受到運勢影響。

而當主持人鄭弘儀提問，黃國昌是否能順利參選新北市長？周映君立刻直言「不能，真的不能」，從面相上來看，她認為黃國昌不屬於掌控者、沒有將星相的威嚴，而且好像有一點點「鼠面」的感覺，不算是好相，「是朋友或是仇人都是屬於很可怕，這種人我們還是避而遠之，因為你鬥不過他。」

占星塔羅師篠安則抱持不同意見，她認為黃國昌2026年的運勢不是大好就是大壞，仕途運可能剩不到1年，但如果黃能妥善處理現有的爭議，並撐過明年3月的話，「我覺得他是會出線的。」

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。