ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳怡霈無預警痛哭！「在這裡為了什麼」
超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1
八點檔男星「二度就業」近況曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

高橋藍 河北彩伽 阿虎 范婉晴 郭富城 楊奇煜 吳宗憲

神嘴形容「黃國昌鼠面」：不能順利選新北　曾精準預測柯文哲現況

記者黃翊婷／綜合報導

命理師周映君曾預言，民眾黨前主席柯文哲66歲後會走入空亡，如今柯陷入政治獻金案爭議，引發網友廣泛討論。周映君日前在政論節目上被問到，民眾黨主席黃國昌是否有機會角逐新北市長，她直言「不能，真的不能」，甚至直指黃沒有將星相的威嚴，不是掌控者，反而有種「鼠面」的感覺。

▲▼立委黃國昌於立法院財政委員會質詢相關部會官員。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌近期陷入「養狗仔、駭客金流」爭議。（資料照／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

周映君日前在政論節目「新聞挖挖哇」上分析政治人物的面相與運勢，包含國民黨主席當選人鄭麗文、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌，她預測，蔣萬安有機會連任台北市長，但可能無法當總統，鄭麗文和盧秀燕則可能會受到運勢影響。

而當主持人鄭弘儀提問，黃國昌是否能順利參選新北市長？周映君立刻直言「不能，真的不能」，從面相上來看，她認為黃國昌不屬於掌控者、沒有將星相的威嚴，而且好像有一點點「鼠面」的感覺，不算是好相，「是朋友或是仇人都是屬於很可怕，這種人我們還是避而遠之，因為你鬥不過他。」

占星塔羅師篠安則抱持不同意見，她認為黃國昌2026年的運勢不是大好就是大壞，仕途運可能剩不到1年，但如果黃能妥善處理現有的爭議，並撐過明年3月的話，「我覺得他是會出線的。」

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周映君黃國昌鄭麗文盧秀燕蔣萬安

推薦閱讀

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

4小時前

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

坤達閃兵50萬交保…柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」本人親回！

13小時前

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

9小時前

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

黑道大哥監獄服刑享福！警報一響…被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

10/22 14:59

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

小S全家包場大安區餐廳！路邊被拍「眼眶泛紅」…具俊曄1動作超暖

10/22 08:07

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

9小時前

五月天阿信「欠超大咖天后歌債5年」終於還了：約他都不出來！

五月天阿信「欠超大咖天后歌債5年」終於還了：約他都不出來！

10小時前

郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　鬆口擇偶條件…丫頭一聽嚇壞

郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　鬆口擇偶條件…丫頭一聽嚇壞

8小時前

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

8小時前

F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光　吳建豪「1原因」不用服役

F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光　吳建豪「1原因」不用服役

15小時前

Energy宣佈休團8個月「慘虧上千萬」　小巨蛋照唱...被問退票：研議中

Energy宣佈休團8個月「慘虧上千萬」　小巨蛋照唱...被問退票：研議中

14小時前

范少勳當海軍陸戰隊…找到「人生志向」轉儀隊　退伍成楊謹華保鑣

范少勳當海軍陸戰隊…找到「人生志向」轉儀隊　退伍成楊謹華保鑣

10小時前

熱門影音

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑

吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑
坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查
憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

庭沼珉為豪宅要崔宇植「當老公」　《宇宙MARRY ME?》假結婚真心動

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

看更多

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

即時新聞

剛剛
剛剛
56分鐘前0

女主持人爆「隱婚詐愛」吸金百萬　辯：自願給錢…男粉絲身心受創

1小時前53

神嘴形容「黃國昌鼠面」：不能順利選新北　曾精準預測柯文哲現況

1小時前914

Andy：就是張家寧在攻擊我　揭「張家群組」腹黑計畫

4小時前923

快訊／遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜火速反擊：有人跟我道歉嗎

8小時前61

郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　鬆口擇偶條件…丫頭一聽嚇壞

8小時前73

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

8小時前21

被醫師宣判僅剩半年壽命　這位導演活下來了

9小時前0

孫燕姿恩師李偲菘驚傳腦出血動刀！　林俊傑現身關心…病床照曝光

9小時前127

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

9小時前3349

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕：要我人財兩失

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了
    4小時前1820
  2. 坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回
    13小時前3447
  3. Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕
    9小時前6249
  4. 黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」
    10/22 14:59
  5. 小S全家包場大安區餐廳！
    10/22 08:071815
  6. 修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光
    9小時前227
  7. 五月天阿信「欠超大咖天后歌債5年」終於還了！
    10小時前4
  8. 郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　丫頭一聽嚇壞
    8小時前81
  9. 那對夫妻Nico高中才知身世！父突坦白「不是親爸」
    8小時前123
  10. F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光
    15小時前3430
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合