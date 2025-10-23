邵雨薇床戰屈中恆「本來是陳妍希」　一講吳慷仁笑了：口音沒有變

記者黃庠棻／台北報導

改編自作家侯文詠同名小說的影集《人浮於愛》，由《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》等收視口碑導演徐輔軍執導，集結黃金陣容邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳共同出演，今（23）日該劇舉辦上檔記者會，除了宋芸樺之外，所有主演全到齊。

▲邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書、范少勳出席《人浮於愛》開播記者會。（圖／記者黃國霖攝）

《人浮於愛》曾因為疫情關係延宕，楊祐寧的角色原本由吳慷仁出演、邵雨薇角色原本是陳妍希演出、簡嫚書角色則由周幼婷出演。被問到演出前是否有跟吳慷仁討論，邵雨薇坦言「沒有」，只透露自己原本有試鏡宋芸樺的角色，無奈落選。

▲邵雨薇出席《人浮於愛》開播記者會。（圖／記者黃國霖攝）



談到吳慷仁，邵雨薇坦言與男友對於這部戲只有最初開始試鏡時，有簡短聊過而已，後來她順利當上女主角，認為剛好是「一時之選」，至於男方先前受到網友熱議的「豆汁影片」，坦言自己已經看過，但沒有多做評價，僅低調表示「他跟我講話口音一樣，沒有變」。

▲邵雨薇出席《人浮於愛》開播記者會。（圖／記者黃國霖攝）

此外，邵雨薇在《人浮於愛》中飾演富商的小三，這位富商由資深男星屈中恆飾演，兩人有不少親密激情戲，還有一幕男方直接脫掉她內褲的畫面，坦言拍攝過程中很順利，有做很多安全措施，且每個動作都有設計過，還特地跟屈中恆親自上陣「練習翻身」。