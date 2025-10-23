日籍YTR揪「台灣人很急」3大瞬間　他看傻：還是不解這情況

記者王靖淳／綜合報導

日籍YouTuber三原慧悟在2015年創立頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」，平時會透過社群記錄生活的他，最近發文分享自己觀察到三個有關台灣人個性很急的瞬間，直呼：「還是不了解這個情況耶。」貼文曝光後，立刻掀起討論。

▲三原慧悟。（圖／翻攝自Facebook／三原慧悟Mihara Keigo）

三原慧悟點出第一個讓他不解的，就是台灣人在搭飛機時的排隊文化。他疑惑地問道：「飛機還沒開始登機就一堆人站在登機門前排隊？」他無法理解，為何大家總在明明還沒廣播就開始排隊，並提出質疑：「是早點上飛機有什麼好處嗎？坐著等不是比較舒服嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三原慧悟覺得台灣人很急。（圖／翻攝自Facebook／三原慧悟Mihara Keigo）

不僅如此，飛機降落後的景象，也同樣讓三原慧悟感到匪夷所思。他形容：「飛機一落地大家就瞬間起身」，明明還要等個幾分鐘才能下機，大家卻像比賽一樣全站起來，讓他忍不住開玩笑地問：「大家是不太能久坐嗎？」

▲三原慧悟覺得台灣人很急。（圖／翻攝自Facebook／三原慧悟Mihara Keigo）

而這份對於「排隊」的執著，似乎不僅僅在搭飛機時出現。三原補充提到，「而且不只飛機連船都一樣」，有著類似的狀況，為此他直言：「是把排隊當人生目標嗎？」同時也表示，雖然能理解大家出門旅遊時的興奮心情，但有些情況還是讓他感到很不理解。