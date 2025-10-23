「鬼王」陳為民罕見怕了！撿詭異泥娃被消失　一看熟悉場景背脊秒涼

記者黃庠棻／台北報導

2025台灣恐怖片票房冠軍《泥娃娃》熱度持續延燒，全台即將衝破6000萬票房佳績，電影裡一切泥娃娃邪惡起源的「窯爐場景」也於今（23）日在台北西門威秀影城驚悚登場，監製陳亮材、演員陳為民及李冠毅出席揭幕儀式，剪斷符咒鎖鏈替泥娃娃解除封印。

▲陳為民、李冠毅出席《泥娃娃》主題場景揭幕活動。（圖／記者李毓康攝）



為慶祝《泥娃娃》口碑爆棚票房節節高升，電影公司與西門威秀影城聯手打造「泥娃娃主題樓層」，將片中駭人情節與驚悚元素搬進影城空間，除一樓設置的窯爐，上樓當電梯門一打開彷彿直接掉進《泥娃娃》的世界，「泥娃本尊」坐鎮迎賓，以及「地表最恐怖孕婦」慕華的工作檯，還有滿地符咒、大塊咒語掛布懸掛，打造詭譎氣氛，連廁所內都散落符咒及血跡，讓影迷擁有全方位的觀影體驗。

▲陳為民、李冠毅出席《泥娃娃》主題場景揭幕活動。（圖／記者李毓康攝）



「鬼王」陳為民踏進此處，也忍不住四處查看，電影開場就由他撿到一尊神秘泥偶展開，最後還被抓入窯爐消失，李冠毅則是摔破頭又慘遭邪靈凌虐，兩人殺青後首度合體亮相，讓現場氣氛又驚又笑，尤其當他們再次見到這尊「摔破頭的泥娃娃」，陳為民開玩笑表示「我以為自己免疫了，結果看到那尊泥娃娃還是背脊一涼。」

▲陳為民、李冠毅出席《泥娃娃》主題場景揭幕活動。（圖／記者李毓康攝）

李冠毅也直呼「那時拍攝的回憶都來了，當時窯裡的土灰、氣味都很真實。」問起過往闖入陰宅的經驗，陳為民分享曾走訪澳門百年鬼屋，但他笑說「我是有酬勞才去，平常都是尊重的心，沒事不能隨便進去別人家，即使是沒人住的地方。」



《泥娃娃》已榮登今年台灣恐怖片票房冠軍，網路詢問第一名就是陳為民飾演的昌哥，最後到底去哪，李冠毅給觀眾一個小小線索說「大家如果有二刷、三刷，可以留意我嘔吐泥水哪場戲喔～」陳為民則感謝觀眾這麼關心他的去向，並賣關子表示「這題我只能說，導演真的很會留伏筆！」關於昌哥的生死之謎，再度成為全場話題。

▲陳為民、李冠毅出席《泥娃娃》主題場景揭幕活動。（圖／記者李毓康攝）



陳為民很榮幸自己能擔任一部電影的開場序章，看片時也回想起拍攝當下的辛苦「我往後跌倒的戲，腳邊很多鋼架、鐵架，我要演還不能真的倒下，很佩服成龍那些拍動作片的人，我拍完手上也全部都是瘀青，還有進去窯爐的過程也很難，裡面很陰暗，尤其那個場地有點『怪怪的』，我又要進到一個封閉空間，真的蠻可怕。」不過他提到現場劇組的宗教顧問很讓人安心「道長直接坐在大宅門口像個保全，他都坐那裡了，我就不用多說了。」



現在票房、口碑都很好，監製陳亮材表示，非常開心觀眾願意走進戲院支持《泥娃娃》，團隊也還在繼續努力，希望本週連假過後，票房能持續長紅。為感謝觀眾熱烈支持，西門威秀影城的主題樓層，特別推出打卡贈禮活動，即日起影迷只要持《泥娃娃》電影票來現場打卡，即可獲得限量贈品，前500名觀眾可領取最帥驅魔人阿生的「虎頭刺青貼紙」，數量有限、送完為止。