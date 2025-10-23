韓娛也有閃兵8人團「招數百百種」！　32歲偶像裝智障7個月騙過醫生

記者張筱涵／綜合報導

台灣近期爆出第三波閃兵名單，其中包含坤達、書偉、小杰、陳柏霖和修杰楷，引發社會嘩然，也有許多人提到南韓對藝人當兵一事特別嚴格，只要被抓到基本上就無法復出。即使如此，南韓演藝圈仍有過數例閃兵案例，其中幾位拔牙、增重和買尿，最扯的是，竟然有偶像為了閃兵裝智障長達7個月的時間，最後被判刑。

安度模



韓團Like A Movie隊長安度模因違反《兵役法》，2024年被判處有期徒刑1年、緩刑2年，並須履行80小時社會服務。判決指出，他早在2011年、2017年兩度被評定為現役兵體位，但卻偽裝心理疾病與認知障礙，自2019年起長達7個月期間，向醫師訴說「想死、呼吸困難、心跳加速」等假症狀。2020年5月還在心理檢測中誇大反應，獲得「輕度智能障礙」診斷書並提交兵務廳，最終被列為4級社會服務要員，成功逃避現役服役。

法院指出，安度模自2012年起歷經練習生訓練，2018年以男團出道，期間積極參與編舞、舞台演出與粉絲活動，顯示其精神狀態正常，行為屬刻意偽裝以逃兵役。不過，考量他認罪並為初犯，遂予以緩刑處分。安度模所屬團體 Like A Movie 由 Top Cloud 娛樂於2018年推出，最後一次音樂作品為2021年6月單曲〈Couple〉。

▲安度模 。（圖／翻攝自推特／LAM_twt）



MC夢

饒舌歌手MC夢（申東炫） 曾在7年間以7種理由拖延入伍，甚至拔掉12顆健康牙齒，企圖以「牙齒不足」獲得免役。最終法院判定他逃兵罪名不成立，但認定其以虛假理由延遲入伍行為違法，判處有期徒刑6個月、緩刑6個月。事件曝光後，他遭韓國主流媒體全面封殺，演藝事業急墜，如今轉型成立經紀公司，退居幕後。

▲MC夢。（圖／翻攝自韓網）



Ravi

韓團VIXX前成員 Ravi（金元植） 於2022年爆出透過兵役仲介假稱患有癲癇，申請重測體檢並獲補充役資格。警方後續在仲介手機中發現他主動委託「逃兵協助」的紀錄，最終遭依《兵役法》起訴。醜聞曝光後，Ravi演藝活動全面停擺，形象嚴重受損。

▲Ravi。（圖／視覺中國CFP）



Don Mills

饒舌歌手Don Mills因故意增重以規避兵役，被判處有期徒刑1年、緩刑2年。之後他選擇主動現役服役，並公開反省，坦承當初的錯誤。服役期間的誠懇態度讓他逐漸重獲社會諒解，形象回升。

▲Don Mills。（圖／翻攝自ig）



劉承俊

韓裔美籍歌手劉承俊是韓國最具爭議的逃兵案例之一。儘管他曾在節目上強調「一定會服兵役」，卻在入伍前飛往美國並放棄韓籍、取得美國國籍。韓國政府隨即將他列為「永久禁止入境」名單，他也被演藝圈全面封殺，至今無法回歸韓國活動。

▲劉承俊。（圖／翻攝自微博／劉承俊）



張赫、宋承憲

演員張赫與宋承憲早年同樣被揭發涉及兵役造假。宋承憲被控以他人尿液偽裝腎病，張赫則被指以約韓幣3000萬元（約新台幣75萬元）購得「尿蛋白過高」診斷書。雖因時效問題未受法律處罰，兩人最終選擇現役入伍，用行動挽回名聲，重新回到演藝圈。

▲張赫。（圖／翻攝自Instagram／ajincome）



▲宋承憲。（圖／翻攝自Instagram／songseungheon1005）



宋德浩：透過仲介謊稱癲癇逃兵，遭檢方起訴

演員宋德浩於2023年被揭透過兵役仲介偽稱癲癇病史，成功取得4級補充役資格。檢方在仲介辦公室查獲多份兵役診斷書等證據，最終以《兵役法》起訴。他事後低調入伍服役，但仍成為演藝圈兵役醜聞的代表案例之一。

▲宋德浩。（圖／翻攝自Netflix）