Apple「微波蛋黃酥爆炸」！現場畫面超慘 認了幹蠢事：原來不行

Apple（黃暐婷）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她22日在社群網站坦言，最近沒想太多就把蛋黃酥放進微波爐，結果下秒就「發生慘案了」！

▲Apple微波蛋黃酥。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



Apple解釋，當下因為忘記蛋黃酥裡面有蛋黃，「才幹了這個蠢事」，她知道雞蛋不能微波，但現在才知道原來蛋黃酥也不能微波，「希望大家引以為戒，蠢我一個就好了。」

▲Apple這才知道原來蛋黃酥也不能微波。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



剛開始原本只在Instagram限時動態分享，未料意外收到很多粉絲的私訊，Apple也對自己的一時疏忽覺得哭笑不得，「微波爆炸，其實好危險。」

▲▼Apple承認幹了蠢事。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



然而，Apple還因此得知不少加熱蛋黃酥的方法，「要戳個洞才能微波，要對半切才能微波，可以用電鍋乾蒸，用氣炸鍋加熱，等等等…謝謝大家的溫馨教導。」