阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！　經紀人心疼發聲：不是犯殺人放火的錯

記者孟育民／台北報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、以及棒棒堂小杰都涉案。其中通告藝人阿虎是在第二波名單中，爆出風波之後，至今工作全無，幾乎消失在螢光幕，阿虎經紀人對此在社群有感而發，盼外界能給予犯錯的人改過的空間，「他們犯的不是殺人放火不可原諒的行為，因為台灣是一個包容的社會，也希望台灣可以越來越好！」





▲阿虎閃兵，至今工作全無。（圖／翻攝自Facebook／阿虎）

阿虎經紀人曾演出過「黑糖瑪奇朵」，跟棒棒堂團員以及此次涉入閃兵的男星有不少淵源，其中自己帶的藝人又犯法，事件過去幾個月，他有感而發說：「我跟藝人的太太都只跟藝人說『面對』，因為這怪不了別人，藝人也都反省知錯，也要承擔自己曾經犯下的過錯！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但他也認為阿虎已知錯能改，外界不應該趕盡殺絕，「坦然面對自己年少時的不當行為，等司法判決後，履行！知錯能改，雖然不知社會大眾會不會再給機會回演藝圈，但我很希望大家能夠越來越好。他們犯的不是殺人放火不可原諒的行為，因為台灣是一個包容的社會，也希望台灣可以越來越好！」言論一出掀起網友兩極討論。

▲經紀人替阿虎說話，盼外界給予機會。（圖／翻攝自Facebook／阿虎）

不過，《兵役法》規定的服役年齡是19歲到36歲，尷尬的是阿虎今年11月才滿37歲，役男在屆滿36歲的該年12月31日後便自動除役。對於阿虎恐成為年紀最大的役男，當時阿虎經紀人回應：「尊重司法決定，全力配合。」