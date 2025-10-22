舒淇首部執導電影…找「大咖女神」唱主題曲　邱澤教9m88獨門秘訣

記者黃庠棻／台北報導

榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出，將於10月31日在台搶先全亞洲上映。

▲《女孩》將於10月31日在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》今（22）日發布王心凌深情獻唱的主題曲〈如果不是我的〉搶先版MV， MV以電影片段穿插導演舒淇參與釜山影展的過程與得獎畫面，傳遞「走出傷痛、擁抱未來」的信念。在片中挑戰大量台語台詞的9m88，透露邱澤傳授她獨門秘訣「把台詞當rap唸！」

由舒淇首度自編自導的電影《女孩》，以細膩視角描繪女性在愛與成長之間的掙扎與和解。電影主題曲〈如果不是我的〉特別邀請王心凌獻聲，以她溫柔堅韌的嗓音，詮釋片中最核心的情感力量。回憶起接到邀約的那刻，王心凌坦言又驚又喜「能在舒淇導演這麼重要的作品裡，用我的歌聲陪伴這個故事，是一種很特別的緣分。」

▲《女孩》將於10月31日在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

在錄音過程中，王心凌回想起自己從孤單到學會獨立的階段「我刻意用比較平靜的語氣演唱，讓溫柔包住痛。這首歌的核心是學會面對與原諒，最後擁抱更完整的自己，就像我對過去容易受傷、執著的自己說話。」MV最後收錄舒淇得獎時的真摯致詞「我想跟所有心裡受傷的女孩說，希望你們可以走出美好的未來。」

電影《女孩》集結邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等跨世代卡司，片中有大量台語台詞的9m88透露，拍攝過程中受到邱澤的悉心指導，對方更傳授給她獨門秘訣「澤哥跟我說，要把台詞練到像平常講話一樣快，先把台詞當rap唸！」

▲《女孩》將於10月31日在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

9m88坦言一開始常常「吃螺絲」，但在邱澤與語言老師的協助下，終於突破卡關「我照著他的方式練，後來真的順暢很多，效果超好！」她也特別感謝舒淇導演與邱澤兩人對台語的熟練掌握，讓她在現場更能迅速抓到節奏與語氣。

邱澤則透露，自己給9m88的建議不只是關於發音，更在於「語感與表演的融合」，坦言「把台詞當rap唸，是為了讓嘴巴肌肉記得那個節奏，當演員不再被語言卡住，就能把更多情感放進表演裡。」他更誇讚9m88理解力極強「用音樂的方式形容，她馬上就懂了。」

▲《女孩》將於10月31日在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

為回饋影迷熱烈支持，《女孩》特別搶先正式上映前舉辦兩場「影人見面場」放映活動，將於10月28日在京站威秀影城及大巨蛋秀泰影城各舉行一場，導演舒淇攜手監製葉如芬，與主演邱澤、9m88、白小櫻共同出席，現場除分享幕後創作心路與難忘瞬間外，也將與影迷進行互動問答。

▲《女孩》將於10月31日在台上映。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗，直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88飾）的過往創傷。

當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》由華文創股份有限公司製作，將於10月31日在台搶先全亞洲上映。