HowZ火辣親吻畫面曝光！　揭調情最高境界：蜻蜓點水就夠了

嘻哈創作歌手HowZ推出新歌〈凌晨五點鐘〉，以辛辣歌詞直面現代人的夜生活，描寫微醺後的親密冒險，句句火辣如「越撞越大力」、「快叫我Daddy」，毫不避諱情慾氛圍。MV中他化身帥氣酒保，在深夜酒吧與「一夜限定的真命天女」邂逅，兩人曖昧對視到浪漫擁吻，火花四射，畫面最後回到對視瞬間，暗示兩人早已在腦中完成所有「想做的事」。

▲HowZ〈凌晨五點鐘〉主題頗勁爆。（圖／皓室創意Light House提供）

HowZ透露這次拍攝是他的螢幕初吻，為了不讓畫面太僵硬，事前和女主角多次溝通，甚至喝了小酒壯膽。被問及吻戲技巧，他笑稱接吻經驗不少，還特別提醒男性「發乎情止乎禮」：「蜻蜓點水就夠了！女生不喜歡你喝完酒的口氣，輕輕碰一下才是最浪漫。」他說這樣反而讓後續更神秘、也更得體。

雖然MV中架勢十足，現實裡HowZ幾乎只喝啤酒與High ball，每週固定小酌放鬆，卻常被朋友笑稱「酒鬼」。他坦言對社交有自己的節奏：「我不太浪費時間在不必要的人事物上，都是快、狠、準的社交模式。」敏銳的他也能察覺誰在觀察自己，「但我比較在意真實的連結，而不是表面上的熱鬧。」

▲HowZ獻出螢幕初吻。（圖／皓室創意Light House提供）

〈凌晨五點鐘〉上線後引發熱烈討論，吻戲片段更讓歌迷暴動，HowZ坦言早知這首歌具爭議，但希望藉此引發對現代關係的思考，也透露睽違4年的第二張專輯即將問世，「我不是天賦型選手，但我會一直吸收、學習，想讓大家看到最真實的自己。」