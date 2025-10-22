9男星成功領結訓了！2度當兵不怕苦　黃鐙輝哽咽：你們真的很強

記者孟育民／台北報導

台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》進入尾聲，本周六播出最後一集，除了9位星兵接受鑑測外，也舉行了結訓典禮，陪著星兵受訓一個月的3位班長黃鐙輝、陳樞育、雲朵姐姐獲頒榮譽證書，對3人來說等於再次當兵，黃鐙輝感動到還未發言前就哽咽，直說不好意思，一度說不出話來，大讚星兵「你們真的很強！」讓其餘2位班長也紅了眼眶。





▲▼ 黃鐙輝發表結訓感言，一度哽咽說不出話。（圖／台視提供）

《九條好漢在一班》除星兵受訓辛苦外，3個班長黃鐙輝、陳樞育、雲朵姐姐也不輕鬆，全程陪著訓練，要跟著一起跑3000公尺，一起進行震撼教育，黃鐙輝還陪著子弟兵曾子余跑500障礙，幫他加油打氣，難怪黃鐙輝說：「這不是節目，我是當第2次兵。」3人也因為這個節目，在外面常遇到忠實觀眾，走到哪都有人對他們喊「班長好」。

▲▼ 黃鐙輝陪伴新兵全程，心情相當感動。（圖／台視提供）

結訓典禮上，黃鐙輝未發言前就哽咽，直呼不好意思，一度哽咽到說不出話來的他誇星兵「你們真的很強」，他也提到「我聽到這個任務，一直在想當兵這麼苦，怎麼可能會有人想來這裡，還記得你們踏上成功嶺的那天，經過一個月的洗禮，看到你們一次一次的痛苦不放棄。一點一滴累積成紀律，我要謝謝大家的願意。」黃鐙輝事後表示：「我真的把這9條好漢當成自己的班兵，看著他們從一開始鬆鬆散散，到最後整齊畫一，突然覺得很感動。」

▲黃鐙輝、陳樞育、雲朵姐姐獲頒榮譽證書。（圖／台視提供）

問3位班長誰進步最多？黃鐙輝不避嫌的說：「曾子余讓我很感動，私下一直去勤練爬桿。」陳樞育也認為曾子余進步最多，「同一套訓練不一定適合每個人，子余爬桿不行，但游泳超強。」但讓樞育最感動的是阿夫，「阿夫不爭不搶，但很多時刻會變成leader，渾然天成。」雲朵覺得進步最多的是顏佑庭，從藍白拖、掉彈匣，但後來不會掉裝備，3000公尺跑第一，心態穩定很多。