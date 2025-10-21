安心亞親揭和阿Ken真實關係！還原「甜蜜摸肚」真相...自嘲感情路坎坷

記者孟育民／台北報導

台灣首創料理組隊的競賽實境節目《星廚之戰》，集結十位通過海選的頂尖主廚與十位明星廚助，各自帶來私藏的獨門料理一較高下。今（21日）參賽藝人安心亞、張懷秋、李玉璽、林予晞、胡宇威、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸及白潤音都出席首映記者會，並現場介紹食材及料理方式。安心亞先前因為曬出跟阿Ken金鐘後台「摸肚」親密合照，引發熱議，對此她今特意捶肚澄清沒有懷孕，也親揭兩人真實關係。

▲胡宇威、陳庭妮、蔡詩芸、張懷秋、白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞出席《星廚之戰》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

安心亞在社群網站曬出和Ken合照，除了雙方甜蜜對視之外，還有一張阿Ken蹲下撫摸她肚子的照片，讓許多網友敲碗可以成為下一對演藝圈情侶。安心亞今被問有無機會在一起？她先數度結巴，隨後笑說：「應該說...我們就一直都是好搭檔，我們沒有在一起，誰有證據出來講！」表示如果有天真的被拍到，一定是在討論工作。

▲▼安心亞曬出與阿Ken的合照，引起熱議。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）



安心亞澄清親密合照，當天是要一起妝髮，「我們是一個搭檔可以一起吧，拍一下覺得有點像新郎新娘，旁邊有一個籃子就變喜糖了。」下秒又無奈說，「我這樣是不是越講越黑，真的不會啦。」她坦言已經單身10年，自嘲感情一路都很坎坷。

▲《星廚之戰》記者會-安心亞。（圖／記者周宸亘攝）

明星夫妻檔胡宇威及陳庭妮此次首度在節目上合體，兩人表示在家時完全不敢提到菜單內容與細節，就怕說溜嘴。陳庭妮笑說，有次胡宇威竟然直接與主廚討論細節，嚇得她趕緊提醒「我還在家哦！」兩人誠實的相處模式讓一旁藝人讚嘆不已。

▲▼胡宇威、陳庭妮一同錄影。（圖／記者周宸亘攝）

而家裡開韓式餐廳的張懷秋，也是本次眾人認可很有實力的廚助，搭檔阿毛主廚表示，比賽的餐點都是由張懷秋試吃過認證的，對於兩人的作品絕對有信心。至於李玉璽也坦言，自從參加節目後，爸爸李亞明都會時不時暗示他說，有空可以煮煮看，但他誠實表示，目前都只停留在口頭答應階段，就連被問及明年爸爸壽宴時，是否會親自料理一桌盛宴，李玉璽也直言「先不要」！

▲張懷秋在節目展現廚藝。（圖／記者周宸亘攝）



