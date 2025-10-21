陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

記者孟育民／台北報導

Lulu黃路梓茵和陳漢典昨（20日）現身戶政事務所，在家人以及好友Amanda（劉紀範）、老闆陳鎮川等人的見證下完成登記，現場畫面有歡笑也有淚水，即便外面天氣下著雨，仍擋不住兩人幸福的笑容。陳漢典今（21日）升格人夫的第一天出席實境節目《百分之一相對論》媒體茶敘，對於身份的轉變坦言很緊張，「從昨天開始我變成完整的人，跟《百分之一相對論》一樣。」

▲陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本出席 《百分之一相對論》媒體茶敘 。（圖／記者徐文彬攝）

陳漢典昨天結束登記後，跟親友一起唱歌慶祝，坦言回家後累到直接睡著，並未有洞房花燭夜。不過兩人在戶政事務所放閃，粉紅泡泡感染眾人，陳漢典笑說，「我們都蠻日常，一直都這種互動，但我們坐在那邊，突然拿著花，不知不覺就被彼此吸引，我們頭就往前（親了），就很自然，情不自禁就上去了。」

▲▼Lulu、陳漢典幸福登記結婚。（圖／經紀人提供）

陳漢典透露和Lulu在家裡笑聲不斷，偶爾還會上演綜藝摔，一度以為有鏡頭在拍，「我們平常生活就在錄節目，一直就這樣相處下來。」順勢還模仿一段家中日常，讓全場笑聲不斷。





▲陳漢典談及登記細節 。（圖／記者徐文彬攝）

兩人對戀情保密到家，被問到第一次接吻的地點？他笑說：「我還真忘了，因為我們太日常了，我回家問一下她，我可以確定不是在《大熱門》裡面，是在攝影棚外的地方。」最後他不忘放閃，認定Lulu是因為找到可以相處一輩子的人，「她是我起床的動力，我想要起床就看見她，她會讓我回到小時候，小時候我們不會賴床，她讓我覺得每天都是嶄新的一天，每天都起來想看看她，跟她一起看這個世界。」

