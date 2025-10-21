千人搶看柯震東睡播！　網友超跟時事：陳柏霖被抓了，快起床

記者張筱涵／綜合報導

藝人柯震東昨（21日）深夜突然開啟直播，但內容不是唱歌聊天或宣傳作品，而是——睡覺直播。他從凌晨2點多開始直播，畫面中直接「躺平入睡」，期間一度在清晨6點起床上廁所後又回來繼續睡覺，直到上午9點仍在睡，直播將近7小時，卻仍吸引近千名網友在線等他起床。

有趣的是，儘管內容只是「看他睡覺」，聊天室依然熱鬧滾動，只要柯震東突然翻身、嘟嘴或眉頭動一下，留言立刻狂刷：「動了！」、「要醒了嗎？」、「好可愛！」甚至有人開玩笑跟進時事留言：「陳柏霖被抓了，快起床！」

►王大陸閃兵案「第3波搜索」！修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

►陳柏霖第二次閃兵爭議！ 14年前曾自曝免役原因

[廣告]請繼續往下閱讀...

►涉閃兵遭上銬拘提！ 陳柏霖一早見檢警上門「反應曝光」



▲網友留言狂刷。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



除了「睡姿」掀起討論，柯震東的「枕頭配置」也意外成為焦點。他睡覺時將兩顆枕頭疊高墊著頭，被網友熱烈研究：「那個枕頭看起來很好睡耶」、「他怎麼辦法墊那麼高還睡得著？」、「這個睡姿脖子不痠嗎？」、「請問枕頭牌子？我也想買。」

而柯震東雖然期間有數度抓癢、翻身，但都沒有醒來，直到出稿前仍在美夢中（想看直播請點我）。

▲柯震東雖有翻身但沒醒。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



事實上，這並非柯震東首次「睡覺開播」。早在2021年疫情期間，他就曾進行過睡覺直播，當時甚至是關燈睡，全程黑畫面仍吸引破萬人觀看。他醒來時還驚訝說：「怎麼有1.3萬人在看啊？」