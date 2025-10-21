修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表演15場

記者陳芊秀／綜合報導

42歲修杰楷涉閃兵案遭警方拘提。他33歲時（2016年）曾入伍當替代役，當時因妻子賈靜雯懷第三胎，申請提前退役，前後僅當5個月替代役。且他在服役期間為市政府與內政部做了5個代言，還進行15次表演。

▲修杰楷剃頭入伍，當時為新北市府代言國際少年運動會。（圖／資料照／新北市民政局提供）

回顧修杰楷替代役的時期，當時民政局統計，他6月2日分派到新北市民政局服役，為新北市政府及內政部役政署代言5項活動，包括2016 ICG 國際少年運動會、反毒種子培訓、關懷弱勢兒童單車行、就業博覽會以及勞工身障街頭藝人等活動。且新北市府當時推出替代役役男公益表演團體「旺年天團」，他也加入其中，共參加15場次表演，當時相當受長輩及幼童的歡迎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

修杰楷提前退役一事，民政局當時表示，依據替代役役男提前退役辦法第2條規定，役男育有未滿12歲之子女2名以上，或未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上，即可申請提前退役。而他符合上述條件提出申請並經役政署核定，退伍令於11月29日00時生效。他因此得以退役照顧妻兒。如今卻涉閃兵案，令外界震驚。

▲修杰楷涉閃兵案被拘提。（圖／記者陳以昇攝）