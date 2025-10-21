堂本光一爆結婚倒數！秘戀《流星花園》女星…男神2堅持她忍12年

記者陳芊秀／綜合報導

46歲日本男星堂本光一近日傳出即將結婚，對象是曾演過日劇《流星花園》的佐藤惠美，女方9月30日已經離開經紀公司，加上未來沒有演出活動，傳出完全引退。他長年被粉絲封為「永遠的王子」，與佐藤惠美秘戀長達10年之久，婚事遲遲未定，這次是否會發表喜訊，也格外受到外界關注。

▲堂本光一爆結婚倒數！秘戀《流星花園》女星。（圖／翻攝自日網）

據日媒《女性SEVEN》報導，佐藤惠美國中進入演藝圈，2001年演出日劇《3年B組金八先生》的學生角色出道，在日版《流星花園》飾演「三條櫻子」令觀眾印象深刻，去年（2024）在日曜劇場《沉睡海底的鑽石》飾演齋藤工的妻子，角色也掀起討論。她曾在堂本光一的音樂劇《Endless SHOCK》擔任女主角，兩人因此相識，2023年傳出已經祕密交往10年的消息，戀情曝光後，兩人徹底避免公開場合見面，低調培養感情。

佐藤惠美的友人向媒體透露，堂本光一非常重視粉絲，絕對不可能選在戶外約會，為了守護兩人的戀情，她真的忍了很多。她一度因不想再拖延結婚與男方保持距離，但最後兩人感情還是沒有改變，友人鬆口表示，佐藤惠美用「毅力」等待，堂本光一在自己的演藝生涯進入重大轉折點之際，終於下定決心結婚。

娛樂圈人士透露，堂本光一2023年戀情曝光時，就已經有了結婚念頭，但是遲遲拿不定結婚的時機，因為有一個他絕對不妥協的堅持——不希望粉絲太常聯想到她的存在。外界推測他宣布結婚將會依照二宮和也當時結婚的方式，女方會先卸下公眾人物的身分成為「一般人」，媒體因此就無法報導女方的隱私，比較不會刺激粉絲，對於重視粉絲、想貫徹偶像之道的堂本光一來說，這是最理想的做法。

但另一方面，女方也要承擔因為結婚放棄多年累積的演藝事業經歷等風險。媒體人更直言：「如果男人沒有承擔起對她人生的責任與覺悟，是對不起她的。」

佐藤惠美的友人透露，堂本光一已經決定要承擔放棄演員身份、回歸一般人的她。據說她未來如果再找工作，也不會是演藝圈方面的工作，而是會轉行當咖啡師。