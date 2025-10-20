Lulu自爆「金鐘前晚信心崩塌大噴淚」　陳漢典煮宵夜感動她

記者王靖淳／綜合報導

女星Lulu（黃路梓茵）是本屆金鐘獎節目類頒獎典禮的主持人，典禮已在17日圓滿落幕，而她事後也透過社群發布長文，自爆自己在典禮前一天信心崩塌而落淚，同時也分享，老公陳漢典替她煮宵夜的暖心內幕。

▲Lulu自爆金鐘主持前夕信心崩塌。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

Lulu坦言最近她同時籌備專輯、婚禮、及舞台劇的演出，更接下金鐘60的主持重任。這份來自四面八方的壓力，在典禮的前一天，徹底地將她擊垮。她沉痛地寫下：「我以為我很可以，但我在前一天心裡居然垮了，這次真的好難好難。」

接著，Lulu在文中詳述自己當晚情緒潰堤的瞬間，她表示彩排時已是半夜，當她看見許效舜、董至成、姚黛瑋以及曹蘭等演藝圈前輩已經換好裝坐在台下等彩排時，讓她當場眼淚直接噴出，同時也不斷地向他們表達歉意。

▲2025金鐘獎節目紅毯-Lulu黃路梓茵。（圖／攝影中心攝）

在歷經這場信心崩塌的時刻後，支撐著Lulu繼續走下去的，除了前輩們的溫暖，更有來自老公的愛。她提到，在彩排結束後，已是凌晨四點，但陳漢典依舊為她準備了泡麵，讓她在疲憊不堪的同時，也感受到最溫暖的依靠。她更透露，陳漢典總是不斷地鼓勵她，稱讚她很棒，並要她在有壓力的時候，想想小時候喜歡表演的自己，讓她重新找回信心。