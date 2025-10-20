周杰倫太會演！張立東被拱假扮方順吉　設計師竟信以為真做周邊

繼這孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》今（20日）晚9點播出「演藝圈人人都懂的“潛規則”當藝人沒點演技還真混不下去」，藝人張立東曾配合周杰倫一起整員工：「那時候我才剛出道，吃飯時他說『我有看你模仿，蠻好笑的，不然等一下來騙我設計部門員工』，話還沒講完，那個人就走進來。」

▲張立東配合周杰倫整人。（圖／中天綜合台提供）

張立東笑說，還來不及反應，周杰倫就滔滔不絕地講個不停：「他說『方順吉大哥要重新出道，他以前超紅，唱片賣贏過我，你幫他設計周邊商品，譬如順吉自然T-Shirt』，他講得頭頭是道，對方就真的以為我是方順吉。」在場來賓聽了都覺得太扯了，張立東接著說：「他真的做了，之後還一直追問我『方大哥，設計草稿出來了，你要不要看一下』，直到我們下一次吃飯時，杰倫才跟他說『其實他不是方順吉，好笑吧』！」

▲周杰倫。（圖／翻攝自Facebook／周杰倫 Jay Chou）



依依和納豆剛交往時，瞞了身邊的人一段時間：「我跟納豆在節目上認識搭上線，製作單位也沒想到，只覺得我們好像有點火花，隔了幾個月後就連絡我說『我們節目週年，想邀請妳來給豆哥驚喜』，殊不知，我接電話時正在他家，我們已經在一起了。」但當時兩人還不想急著公開戀情，因此納豆直接在錄影現場「大飆演技」：「錄影那天，我還想說要怎麼演，才不會有昨天睡在一起的感覺，結果我被他的演技嚇到，他人生一定有很多這種經驗，他太會演了，他真的演得完全不認識我。」





▲依依和納豆交往前期超隱密。（圖／中天綜合台提供）

主持人羅志祥聽完覺得很浪漫：「這也是一種小小的幸福，全世界的人都不知道。」依依則甜回：「我們在休息的時候，他還有傳訊息來說『我只是在演戲而已，妳不要當真喔，我有跟製作人說要多照顧你』，我就有幸福的感覺。