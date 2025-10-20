雙喜臨門！曾莞婷才奪金鐘「新節目也有喜訊」　開心發聲：連媽媽也羨慕

記者孟育民／台北報導

全新外景旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》，每週日晚間8點於東森綜合32頻道播出，首集播出便傳出捷報，勇奪收視冠軍！甫獲金鐘女配角獎的曾莞婷開心地說：「我們就是完全的做自己，超級實境！就連我媽看了也羨慕的說，這趟新加坡去的好值得喔，相信很多觀眾也有一樣的感受。我們會持續把最驚奇美好的片段，分享給大家，跟著我們一起尖叫吵鬧吧！」

▲▼《驚奇旅明星》首播開紅盤，曾莞婷媽媽也羨慕。（圖／東森提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金獎主持人苗可麗也表示：「整個錄影過程已經是豐富精彩又好玩！沒想到看播出時，竟然有身歷其境的感覺，好像又玩了一輪！錄影時我並不知道自己的反應是什麼，昨天邊看邊大笑，覺得我們這群女人也太好笑太可愛了！好愛節目中的我們！那種興奮感，就像莞婷得獎一樣的感恩和興奮！看完馬上傳訊息給大家，說我好喜歡我們，好喜歡節目中美麗的自己和精緻的畫面，感恩我是『驚奇旅明星』的一員，謝謝觀眾的支持，愛大家，跟我們一起去旅行吧！」



花花也說：「看了首播才發現好多意想不到的小細節，捕捉到許多我不知道的畫面，就真的好像私下跟姐妹們一起去旅行的感覺，太自然了！大家都有種莫名的鬆弛感，好喜歡這樣的互動。不只是旅遊節目了，更是一種療癒系的外景放鬆談話節目！你一句我一句地打鬧，但是真正的開心旅行不就是這樣？大家一起跟上喔！」

▲節目真實呈現姐妹旅程。（圖／東森提供）



周曉涵則分享：「看到節目播出，兩個月前美好的回憶湧上心頭。我好多朋友傳簡訊來說，這節目也太誇張了吧！奢華行程根本不像工作，是去玩的吧！四個人湊在一起嘰嘰喳喳，真的很可愛，大家都很做自己，呈現真實的一面，謝謝觀眾喜歡，接下來還有更多值得期待的內容喔！」

▲周曉涵預告節目相當精彩。（圖／東森提供）



