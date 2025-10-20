Lulu升格陳太太！幸福登記畫面曝光　甜閃陳漢典：風雨交加也無法阻擋我們

記者孟育民／台北報導

Lulu黃路梓茵和陳漢典和上個月突宣布結婚，喜訊震驚演藝圈，小倆口即將在明年1月在文華東方舉辦婚禮。日前才剛結束金鐘獎，兩人今（20日）現身戶政事務所，在家人以及好友Amanda（劉紀範）、老闆陳鎮川等人的見證下完成登記，現場畫面也曝光了，有歡笑也有淚水，即便外面天氣下著雨，仍擋不住兩人幸福的笑容。

▲▼Lulu、陳漢典終於登記結婚了。（圖／天地合娛樂、民間友人提供）

Lulu在親友的見證下完成登記，更當場落淚，場面相當感人，Lulu幸福說：「我們真的結婚了！沒有特別原因決定日期，剛好都有空，風雨交加也無法阻擋我們結婚！」陳漢典則霸氣喊話，「她現在真的是我老婆了，黃路梓茵。」

▲▼現場畫面曝光。（圖／天地合娛樂、民間友人提供）

兩人先前就坦言，會等金鐘獎忙完選擇吉日登記，Lulu受訪時陳漢典私下雖然不是甜言蜜掛嘴邊的人，但總是無形中放閃，他對Lulu說「妳就是我想要一輩子生活的人」，更時常發自內心告白「好險有娶到妳」，Lulu被求婚當天也感性落淚，「在家也沒錄影，就是他拿著戒指下跪，我們兩個都哭了。」

兩人戀情相當低調，演藝圈眾人都是公布當天才知曉，Lulu說事前只有告知Amanda（劉紀範），「應該是說我們也沒有要特別保密，因為我們很珍惜這段感情，想要等到真正確定了再說。」