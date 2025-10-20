炎亞綸沉潛兩年現身告解　親揭「于朦朧事件」潛規則

記者許逸群／台北報導

藝人炎亞綸昨（19日）應臺中市影視發展基金會之邀，赴「中山73影視藝文空間」專題講座「不只是偶像：用勇氣活成自己的樣子」，暢談他近年在演藝圈的蛻變與真實自我實踐的經歷。現場擠爆滿場粉絲與觀眾，許多人為一睹偶像風采、甚至席地而坐，場面十分熱絡。

▲炎亞綸「中山73影視藝文空間」專題講座。（圖／海鵬影業提供）

炎亞綸在講座一開始表示，這是一場向粉絲的「告解」，希望交代自己這兩年的發展。他目前身兼多職，不僅是兩家公司的董事長、電商平台股東，還是經紀公司老闆，旗下擁有三位經紀人與五位藝人，包含剛獲金鐘獎的江宏傑。為整合資源，他近期成立「大浪娛樂」，致力於影視資源整合及IP開發，期望改善台灣影視產業環境。

談及近期負面報導，炎亞綸坦言初期確實受影響，但他選擇專注於解決問題而非糾結。當發現某媒體記者刻意針對，並與該媒體主管談話確認有報復心態後，他決定不再理會，「把時間花在更有意義的地方」。

▲炎亞綸與粉絲及觀眾合影。（圖／海鵬影業提供）

在講座中，有觀眾詢問炎亞綸是否曾遇過類似「于朦朧事件」的潛規則，以及他是如何閃避的。炎亞綸坦言，演藝圈潛規則確實存在，而且「市場越大，情況越嚴重」，因為競爭激烈、利潤高，自然吸引更多人不擇手段。他以韓團選拔為例，指出從數百人中挑出少數的過程，很難完全是良性競爭。

談及該事件，炎亞綸透露，于朦朧過世後曾流出一份名單，裡面有一名曾與他距離很近的經紀人，他對此人引誘藝人的手法有所耳聞。他補充，外界的種種猜測與這位經紀人的行徑非常接近，並表示希望事件能早日釐清，讓真相水落石出，給于朦朧一個公平交代。

炎亞綸感嘆表示，這個事件絕對是冰山一角，也可能時刻都在發生。該怎麼去阻止類似的事情發生，也是他常在思考的。畢竟大家都希望能在這個行業裡開開心心地唱歌，能跟很棒的創作者拍一部好戲。炎亞綸並說，他現在有經紀藝人，正在努力創造一個可以讓藝人安心的環境，「這算是我對這個行業最後的溫柔。」