盧廣仲師弟患克隆氏症、梅尼爾氏症！　一度聽力受損現況曝光

記者翁子涵／台北報導

創作新星呂允推出新專輯《別著急》，日前於台北車站舉辦首場大型戶外簽唱會，吸引爆滿粉絲熱情到場支持，頂著高達33度的豔陽也澆不熄歌迷的熱情，呂允現場演唱新歌〈巴蕊〉、〈空拍〉與〈怎麼辦都是你啦〉，清新嗓音搭配真摯情感，全場大合唱超感人，他還不停貼心提醒大家記得多喝水，暖男指數爆表，整場簽名馬拉松長達6小時，展現滿滿誠意。

這場簽唱會是呂允首次大型戶外活動，首張專輯《別著急》以千禧少年寫下成長迷茫為主題，收錄11首由呂允的創作，橫跨民謠、電子、搖滾、舞曲等曲風，展現他豐富的創作能量，出道以來幾乎沒什麼宣傳的他，卻靠著音樂裡的真誠與現場魅力擄獲歌迷，演唱會一開賣即秒殺3場LEGACY，短短幾分鐘湧入近萬人搶票，甚至出現「詐騙票」亂象，簽唱會當天，呂允親手簽名6小時不間斷，他笑說：「我已經準備好手腕為大家服務！」令粉絲大呼感動。



2000年生的呂允，媽媽是音樂老師，6歲學鋼琴，國中時便開始自編自唱，9歲前歷經梅尼爾氏症與克隆氏症的身體挑戰，一度聽力受損，反而讓他更珍惜每一次歌唱的機會。他用音樂記錄生活，用歌聲療癒自己，也引起了這個快速消耗年輕世代的共鳴。

隨著《別著急》專輯發行以及演唱會秒殺的好成績，添翼宣布中南部巡演正在安排中，請歌迷們再耐心等等，準備唱進更多城市。對滿場粉絲的熱情，呂允也露出大大笑容回應：「謝謝大家的follow，希望我們能一起去到更多地方，好嗎？」

