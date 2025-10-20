北市動物園「閉園曲」出自他！　伴動物入夜嗨喊：一切都值得了

▲阿龔於聽歌會以鋼琴現場演奏，溫柔細膩琴聲打動全場。（圖／亮晶妃音樂有限公司提供）



「阿龔」龔鈺祺睽違5年推出全新演奏創作專輯《The Moonlight Zoo 》，專輯同名單曲更成為臺北市立動物園閉園歌曲，阿龔溫馨表示：「自己的音樂能夠陪伴動物們入夜，覺得一切付出都值得了。」談到與動物園的緣分，阿龔分享自己無論走到世界哪個城市，只要有空就會去當地的動物園走走，「那是個讓人心情變好的地方，不論幾歲，看到動物總會覺得安心。」更許願：「希望有一天，能在動物園裡親自為動物們演奏。」

而他11月也將在北京展開《月光動物園》音樂會巡迴首站，趁著短暫空檔，他也在秋意正濃的北京舉辦專輯聽歌會，率先以鋼琴現場演奏〈A Place For All Lost Animals〉開場，溫柔細膩的琴聲瞬間打動全場，甚至讓聽眾感動落淚，談到練琴日常時，阿龔笑說自己幾乎整天都待在琴房，「除了外出跟吃飯，其他時間都在鋼琴前，有時在上面寫樂譜、做文書，甚至小睡一下，這個高度非常剛好。」天天泡在琴房，早已成為他生活的一部分。

阿龔特別預告《月光動物園》音樂會將把專輯的宇宙延伸到舞台，透過光影與場景設計打造沉浸式的視聽體驗。更特別表示：「希望現場觀眾不只是像遊客一樣進入動物園，而是能成為動物一員，在音樂裡一起感受。」被問到是否會在個人音樂會上彈奏蘇打綠的作品時，他賣關子説：「如果現場氣氛到了，也許我就會彈蘇打綠的歌唷！」

此次巡演的一大亮點，是他與德國指揮家 Bernd Ruf 的再度合作，此次不僅擔任指揮，還將親自演奏薩克斯風，與阿龔共創全新火花，「這是我們第一次以這樣的方式合作。」阿龔表示能親耳聽見老友詮釋自己的作品，「真的很幸福。」

