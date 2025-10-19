韓國10大「開胃系作品」盤點！　《暴君的廚師》、《黑白大廚》超下飯

文／網路溫度計

最近你也在追《暴君的廚師》嗎？看著暴君大口品嚐美食，是不是不自覺地也肚子餓了呢？這股美食風潮早已是韓國影視圈的流量密碼，從韓劇裡主角大口吃著炸醬麵的療癒鏡頭，到韓綜裡那碗熱騰騰的泡麵，每一道美味都勾動著觀眾的味蕾。韓國製作團隊更致力於將韓食推向國際，不僅在海外開起韓式餐廳，也深入鮮為人知的韓國鄉村，從精緻料理到家常菜，帶觀眾一窺多元的飲食文化。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近三年（2022/09/10～2025/09/09）網友對韓國美食主題影視作品的討論聲量，從熱門韓劇、綜藝到實境秀，為您揭曉誰才是當前最具話題度的「韓國美食影視之王」！

No.10 《姐姐的產地直送》

誰說美食綜藝只能在餐桌上？《姐姐的產地直送》將鏡頭拉到韓國各地的漁村，帶領觀眾親身感受「從產地到餐桌」的每個環節。這檔漁村實境秀首季就集結了廉晶雅、朴俊勉、安恩真、DEX等實力派演員，讓觀眾跟著他們一起擁抱大海，體驗各種海邊工作，並品嚐最當季、最新鮮的在地美食。這部綜藝不僅展現了漁村的樸實生活，也深入介紹當地特產與家常菜做法，讓觀眾在享受療癒之餘，也能更了解韓國的美食文化。

節目播出後，網友好評不斷，紛紛表示「因為喜愛廉班長看，她好會煮喔」、「好看，尤其捉魚那集超好笑的」、「真的很會煮，當地人煮的水蜜桃拌冷麵也好讚」、「Dex這個選角很成功耶，生存力很強」。儘管第一季的安恩真與DEX在第二季退出，但新加入的林智妍、李宰旭也同樣引發了熱烈討論。

No.9 《生意天才白社長》

在《生意天才白社長》中，韓國廚神白種元再次展現他的商業天賦，首季帶著李章宇、John Park、權俞利等成員，在陌生國度白手起家，挑戰開設韓式餐廳，將道地的韓國美食帶向世界。節目最大的看點，莫過於白種元超乎想像的「生意頭腦」。他不僅擅長運用當地食材做出驚人的韓式料理，例如用義大利的辣椒取代昂貴的韓國辣椒醬，更深諳行銷之道。面對用餐時間卻門可羅雀的窘境，他靈機一動，要工讀生假扮客人坐在戶外用餐，靠著「香味行銷」和「假排隊」策略成功吸引人潮，讓生意蒸蒸日上。

除了料理與行銷，白種元更教會異國客人「如何正確吃」這道學問，在餐廳內播放吃播影片，貼心地教導外國人如何享用韓式料理。而成員們的合作默契也為節目大加分，讓網友紛紛讚嘆「太強了！整部根本是餐飲教科書」、「白老師真的是魔法師，每次看他出菜就覺得好神奇，怎麼辦到的」、「看了這部，對白老師的喜愛更上一層樓」。

No.8 《豆豆飯飯》

由綜藝鬼才李光洙與廚藝高手都敬秀共同主持的《豆豆飯飯》，是實境節目《種豆得豆》的番外篇。節目中，兩人將在三天內為Egg Is Coming公司員工打理食堂，從菜單、料理到招呼客人、收拾，所有大小事都得親力親為，充滿挑戰性。反差萌十足的兩人也頻頻創造話題：綜藝感滿點的李光洙，雖然在廚房裡時常鬧出把糖當鹽的烏龍，但總能製造出爆笑的場面。而另一位靈魂人物都敬秀，則展現了他驚人的「廚神」實力。擁有韓食廚師證照的他，在節目中完美駕馭各種食材，從炒飯、拌麵、漢堡排到辣炒年糕，每一道菜都讓員工們讚嘆不已。

節目播出後，眾人紛紛被主廚都敬秀的超強廚藝給擄獲。人氣偶像SEVENTEEN的Hoshi更帶著隊友們連續來吃了三次，讓羅PD忍不住笑說要收錢。網友們給予極高評價，稱讚節目充滿了趣味與美食的雙重魅力，直呼「兩人化學反應真的太好笑」、「很佩服D.O.可以煮那麼多人份，味道還保持在水平之上」。而這部節目也將推出續集，由李光洙、都敬秀與摯友金宇彬三人將在墨西哥展開一場新的美食冒險，預計於今年十月首播。

No.7 《以吃為先的兄弟們》

由兩位「吃播專業戶」金峻鉉與文世潤領銜主持的《以吃為先的兄弟們》，是一檔結合美食與旅遊的實境綜藝。節目核心理念簡單，讓兩位對美食有獨到見解的大胃王，帶著嘉賓一同走訪海外，用最專業、最豪邁的吃法，探索當地的飲食文化。在第二季中，節目邀請了人氣演員金宣虎擔任嘉賓，一同前往泰國清邁。金宣虎在節目中也展現了滿滿的綜藝感，與當地的名人一同進行「辣度對決」，竟吃到「耳朵被辣得聽不見」，引發觀眾爆笑。

泰國行結束後，由鄭赫、嚴智潤接替金宣虎位置，四人來到台灣展開美食冒險。從道地的燒烤、油飯、螃蟹羹，到台灣熱炒店的「蒼蠅頭」和「老皮嫩肉」，他們點的每一道菜都讓觀眾看了口水直流，也讓網友大讚他們「懂吃」、「他們挑的菜都超適合嗑白飯」、「他們點的菜都超下飯的吧，蒼蠅頭根本就是配飯神菜」；藝人們真誠的反應與超強的食力，讓這趟台灣美食之旅創下聲量高點。

No.6 《你的味道》

結合美食、愛情與成長元素的韓劇《你的味道》，劇情講述一位對「味道」毫不關心的大型食品企業接班人韓範宇（姜河那 飾），與一位對美食極度癡迷的鄉下廚師慕妍珠（高旻示 飾），在美食之城全州共同經營一間小餐館，從此展開一段碰撞與相愛的故事。這部作品不只是一部單純的美食愛情劇，它巧妙地融入了韓國實境節目《黑白大廚》中黑白湯匙階級競爭的概念，以及米其林餐廳的評分方式，讓故事增添了專業與深度。

《你的味道》最大的亮點之一，就是它精緻細膩的美食畫面。從溫暖的家常菜、高級的精緻餐飲，到讓人流口水的國民小吃，每一道料理都拍得如詩如畫，充滿色香味。網友也盛讚不僅滿足了觀眾的味蕾，也帶來了視覺上的極致享受，「好看耶，可能因為我也是餐飲業的」、「做菜的鏡頭真的都拍得好好看，好想多看一點」。

No.5 《白Packer》

有別於一般的料理綜藝，《白Packer》是一檔結合極限挑戰與「外燴」的實境節目。首季由韓國廚神白種元領軍，帶著吳代煥、安普賢、DinDin等成員，每集接受不同委託，必須在有限的時間內，用一個背包能裝的食材與工具，為數十甚至上百人製作出客製化料理。節目最大的看點，就是成員們如何在緊湊的壓力下發揮創意。在某集為學校的摔角選手製作漢堡的任務中，吳代煥化身「人體食物處理機」，切功一流；安普賢則心思細膩，除了在廚房內幫忙，還想到佈置餐桌、營造用餐氛圍。而歌手DinDin則成功煎完22份漢堡排，讓白老師讚不絕口。

這部節目不僅讓觀眾看見大規模團膳的製作過程，更在極限挑戰中，展現了成員們的默契與真誠。網友們盛讚這部節目有著意想不到的療癒效果，「明明吃不到，但卻能在看的時候被他們煮菜過程治癒」、「看白老師扛下餵飽上百人的壓力，超級舒壓」、「超愛白packer，看最後一集的時候好感動」、「很喜歡警察局幼兒園那集，小朋友都吃的好開心」。

No.4 《拜託了冰箱》

曾在韓國風靡一時的國民綜藝《拜託了冰箱》，在完結五年後搭上Netflix《黑白大廚》帶起的「名廚時代」熱潮，2024年宣布回歸，讓粉絲們興奮不已。這檔料理脫口秀的核心概念，是讓韓國頂級廚師們利用兩位嘉賓冰箱內的「日常食材」，現場在15分鐘內變出一道道頂級美食。曾有許多大咖巨星如GD、太陽、TWICE子瑜、張根碩、河智苑等都曾出演，其中張根碩更在節目中自爆，螢幕初吻對象是河智苑，並曾偷偷暗戀對方，這段告白也直接登上聲量高點。

復播後，《拜託了冰箱》更邀請了《黑白大廚》中的多位名廚擔任「廚師軍團」，華麗陣容讓觀眾大讚節目即使時隔多年，依舊魅力不減，「以前就知道拜託冰箱，但是都沒有認真看過，這次復播之後覺得第二季比以前更好看有趣」、「看廚師們之間的互動還有跟主持人的默契，真的綜藝效果點滿」、「可以從這個節目當中看到很多大師的作品，覺得很棒」、「菜品看起來美味，吃播也很療癒」。

No.3 《瑞鎮家》

由羅PD操刀的《瑞鎮家》，是從《尹食堂》系列延伸而出的全新綜藝。節目延續了在海外營運韓式餐廳的概念，首季便集結了超豪華陣容，包括李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植，以及BTS成員金泰亨（V），尚未開播就引發高度關注，首集收視率更創下8.792%的驚人成績，畫下聲量高點，「沒有尹老師，看美大是要黑臉還是一起鬧XD」、「精神糧食要回來了」。

第一季中，成員們在墨西哥的「巴卡拉爾」經營韓式小吃店，然而節目播出後卻引發了「貴族營業」的爭議；韓媒與部分網友批評成員們經常喊累、要求休息，相較於其他美食節目極限挑戰的模式，《瑞鎮家》顯得過於安逸。儘管如此，第二季依舊備受矚目，成員們前往冰島雷克雅維克，並由新成員高旻示接替金泰亨的位置。這次成員們埋頭苦幹，卻又被批評「過於無聊」、「節目流程過於單一」，除了工作之外幾乎沒有任何冰島景點風光，也缺乏有趣的綜藝感，讓節目的「療癒感」大打折扣。儘管每季都伴隨著兩極化的爭議，但《瑞鎮家》依舊靠著高人氣成員陣容，以及羅PD獨特的綜藝風格，維持著高話題度。而羅PD也在節目中親自透露第三季正在拍攝中，持續吸引著觀眾的目光。

No.2 《暴君的廚師》

近期最熱門的韓國美食主題影視作品，絕對非《暴君的廚師》莫屬！這部結合穿越、美食、喜劇與浪漫的韓劇，一開播便氣勢驚人，第6集更創下自身最高收視12.7%，穩坐今年tvN電視台最高收視紀錄。不僅如此，該劇還強勢問鼎全球41個國家及地區的Netflix TOP 10冠軍，人氣爆棚！截至9月11日，《暴君的廚師》也成功打敗長期霸榜的《魷魚遊戲》，在《網路溫度計DailyView》「韓劇口碑聲量」的三日榜、週榜以及月榜都收穫冠軍，可見話題度滿滿！

這部熱門韓劇改編自網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，劇情講述米其林三星主廚延志永（潤娥 飾）意外穿越至朝鮮時代，與擁有「絕對味覺」的暴君燕熙君李獻（李彩玟 飾）相遇，並透過料理逐漸打破隔閡、展開一場刺激又浪漫的宮廷奇幻冒險。《暴君的廚師》不只以美食與羅曼史吸引觀眾，劇中的宮廷鬥爭更增添懸念。而男主角李彩玟大口品嘗美食時的浮誇表情與特效，更是讓網友紛紛笑稱「這特效是加了致幻蘑菇嗎」、「真的是每集都在等小當家特效」、「肯定是放了毒蘑菇吧」，再創聲量高點。不過，劇中來自中國明朝的廚師們，中文水平也備受爭議，由於部分中文片段Netflix並沒有特別加上字幕，導致許多人直呼根本聽不懂，「中文那段聽的很痛苦，直接快轉，看吃美食」、「說真的，辣個中文配音難道不能找一個真的會說中文的嗎」，帶動另一波話題討論。

No.1 《黑白大廚：料理階級大戰》

成功問鼎「韓國美食題材影視作品」之首的，就是Netflix在2024年推出的現象級韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》！這檔實境秀以「湯匙階級論」為核心，將廚師分為代表民間的80位「黑湯匙」，以及享譽國際的20位明星主廚「白湯匙」。節目用最直接、殘酷的廚藝對決，來打破根深蒂固的階級概念，新穎又刺激的賽制一開播便引爆話題。

節目最引人注目的，莫過於其精緻的製作規模與緊張的比賽氛圍。節目組出動大型拍攝規模，將所有料理手法都盡收眼底，讓觀眾看得相當過癮。而參賽者們無盡的創意、充滿挑戰性的關卡設計，以及「國民廚神」白種元與「米其林三星主廚」安成宰犀利又專業的點評，更讓節目充滿看點。

這部節目也帶來了巨大的影響力，許多參賽者的餐廳因此迎來前所未有的顧客潮，也成功收穫大量曝光機會，讓《黑白大廚》的話題聲量得以延燒至今。近期甚至爆出大陸綜藝《一飯封神》疑似抄襲的爭議，但《黑白大廚》仍穩坐話題中心，並已確定今年將播出第二季。第二季預計在2025年12月回歸，規模全面升級，儘管評審白種元因企業產品問題引發爭議，製作單位仍決定保留他與安成宰，並將部分評判權留給觀眾，持續吸引外界目光。