曾沛慈金鐘1票之差敗給楊謹華　「不好意思標記她」揭缺席原因

記者蔡宜芳／綜合報導

女星曾沛慈以《太太太厲害》入圍第60屆金鐘獎視后，雖然遺憾以1票之差敗給楊謹華，但曾沛慈19日仍大方祝賀，並透露自己未能到場參加的原因，表示未來會繼續努力演戲、唱歌。

▲曾沛慈和楊謹華爭奪視后寶座只差1票。（圖／翻攝自Facebook／曾沛慈 Pets Tseng、楊謹華 Cheryl）

曾沛慈坦言，這次入圍對自己來說是一段難忘的經歷，從得知入圍的驚訝，一直到守著網路即時觀看頒獎過程的緊張，再到最後誠心祝福實至名歸的得獎者，整個過程讓她學會如何在結果之外，感受內心的踏實與感恩。曾沛慈也特別恭喜楊謹華，也笑說：「有點不好意思@她，害羞哈哈。」

曾沛慈還分享了在得知入圍後，特地拍下的寫真照。她透露，當時就已經知道因為簽約好的工作，無法出席金鐘獎，她坦承表示很可惜，但也感悟說：「我覺得自己一步步地，還是長成了一個想好好勇敢站立的曾沛慈。曾經我不想長大，而現在的我，想好好面對每一天。」

▲▼曾沛慈因預先安排好的工作，沒能出席金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／曾沛慈 Pets Tseng）

曾沛慈也感性致謝《太太太厲害》幕前、幕後所有團隊，「你們在現場幫我守望，我真心感到非常滿足，也真的是一個極度特別的體驗。」曾沛慈也喊話說：「我是曾沛慈，我喜歡演戲、唱歌，在我還可以的狀況下，我會繼續做自己喜歡且感動的事。請找我演戲唱歌！」