失明攀岩家爬「海拔1863m美國岩壁」　來台宣傳奔西門町吃鍋貼！

日本勵志紀錄電影《攀岳人生》（Life Is Climbing），昨（18）日於台北西門町舉行特別放映，不僅「男主角」視障攀岩家小林幸一郎、指導員鈴木直也驚喜出席，並與現正熱映中的國片《突破：三千米的泳氣》女主角李紫嫣相見歡。

一位是征服漁夫塔的「上山」高手，一位是泳渡日月潭的「下海」好手，兩人話匣子一開聊個沒完，小小林幸一郎分享身為視障者，在看不見的世界裡，面對極限運動與人生挑戰的經驗與心境，讓李紫嫣聽了十分感動。

此次是這位揚名全球的視障攀岩家小林幸一郎，第四次來台參加攀岩活動，也是他繼赴加拿大宣傳電影後，出席亞洲宣傳活動的第一站。有趣的是，身穿片中攀岩服裝的小林昨天快閃西門町，第一餐就奔向觀光客最愛的「八方雲集」大啖鍋貼與水餃，直呼「好吃極了！」

小林幸一郎在指導員鈴木陪同下，自由穿梭西門町街道，行動敏捷、健步如飛令人讚嘆不已。這部由小林幸一郎主演、感動全世界千萬觀眾的紀錄電影《攀岳人生》，將於11月28日正式在台上映。

小林幸一郎自16歲便愛上自由攀岩，卻在28歲時因罹患罕見眼疾（視網膜色素變性症）而失明至今。令人感動的是，他從不以失明為憾，反將「看不見的牆也能跨越」作為人生理念，積極展開身礙者攀岩推廣活動，並在大阪及橫濱等地開設攀岩館教學，更在好友兼視導員鈴木直也的協助下，於2014至2019年間，完成身障攀岩錦標賽男子B1級全盲組四連霸冠軍，被身障攀岩界奉為「攀岩之神」。

台灣新生代女星李紫嫣，昨天也與小林幸一郎對談。李紫嫣最近在國片《突破：三千米的泳氣》飾演橫渡日月潭的視障泳者。原本就擅長游泳的她，為演出該角色，還戴上全黑泳鏡、進行了長達半年多的視障泳訓，讓小林幸一郎聽了十分佩服。

小林謙虛表示，自己並沒有了不起，他其實非常享受攀岩挑戰，從不畏懼登高。但不同於攀岩能摸到岩壁的安全感，小林認為下水游泳時「摸不到東西」，更需要「泳氣」才能克服黑暗恐懼感。當聽到《突破：三千米的泳氣》很快將製作「口述影像版」，讓他十分高興。他佩服並感謝李紫嫣演出該角色，能增進觀眾對視障者的了解。

這部感人勵志的電影《攀岳人生》，劇情描述，四屆視障攀岩冠軍小林幸一郎，在28歲失明後，並未停歇攀岩腳步，並在摯友指導員鈴木直也的協助下，持續征服一座座世界高牆，更屢次榮獲視障攀岩世界冠軍。這次，他們決定完成終極夢想，挑戰位於美國猶他州、海拔1863公尺的傳奇岩壁「漁夫塔」（Fisher Towers），完成一趟最熱血震撼的攀岩之旅。

可愛的是，在昨天《攀岳人生》特映場上，觀眾提問非常熱烈，更有觀眾對小林幸一郎與鈴木直也之間的真摯友誼表示感動，並問兩人是否吵架過或有負面情緒，小林與鈴木默契十足同聲回答「完全沒有！」、「我們都很正能量」，惹得全場大笑。

小林表示，身礙者與一般攀岩者「共榮攀岩」，不僅需要彼此的堅強信任，更能因此發展出深厚的友誼。「攀岩之神」小林幸一郎今（19）日於新店裕隆城7樓原岩攀岩館，出席「Monkey Magic x Formosa Monkey」視障攀岩推廣活動，希望讓視障朋友們有機會接觸攀岩「看不見的牆，也能夠翻越」，進而對攀岩產生興趣。而這部被日本影媒譽為「能賦予人生勇氣」的感人好片《攀岳人生》，將於11月28日全台感動上映。