青峰「1招」助母親抗癌成功！　公開和小S私下互動：只能陪伴

金鐘獎節目類頒獎典禮日前圓滿落幕，當晚最高潮莫過於小S的現身，她在姊姊大S逝世八個月後，首度勇敢公開露面，與好友蔡康永搭檔頒獎，更與派翠克一同風光奪下綜藝節目主持人獎，令現場及螢幕前的觀眾為之動容，與大小S姊妹擁有深厚情誼的歌手吳青峰，在小S得獎後第一時間留言獻上祝福：「Love you。」今（19日）他出席公益路跑活動時，被媒體問及是否有私下關心小S，吳青峰也做出回應。

對於小S勇敢復出現身金鐘獎，青峰除了第一時間留言鼓勵外，今也表示自己有私下關心對方，「就是好朋友，跟陪伴媽媽的心情一樣，生命的問題，朋友能做的就是陪伴。」吳青峰過去曾發文感念大S生前對他的無微不至，他曾提及每一次聚會的照顧、演唱會後台的打氣，及家人般的叮嚀，甚至在他未提及時，大S仍現身他父親告別式，這份情誼讓他至今感動。

而他今和媽媽一同出席活動鼓勵乳癌友，提及陪伴媽媽抗癌的過程，青峰感慨地說：「正在經歷的朋友可以看看吳媽媽，看起來很開朗，其實曾經想要放棄過，媽媽在經歷痛苦時，需要的不是鼓勵的話，而是動力，我給他激將法，你要是不在了，就吃不到你的菜了，他就因為這句話，繼續努力下來。」青峰媽媽也表示：「勇敢撐下去，生命就是你的。」