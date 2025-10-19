丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

▲丁噹和蕭景鴻合作新歌。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

丁噹將在11月15、16日一連兩天舉辦《夜遊A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，2場演唱會全數售罄，限量加開三樓包廂座位區，還有一喜則是和蕭景鴻（阿弟）首度合唱〈可以是朋友〉新曲曝光，兩人從2018年音樂劇《搭錯車》的深厚默契，希望可以創造新的經典男女對唱K歌，可說是雙喜臨門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼丁噹在MV中再度披上婚紗。（圖／相信音樂提供）





丁噹和阿弟緣起自音樂劇《搭錯車》，後來阿弟以Energy團員身份回歸加入公司成為師弟再次合作，在錄音配唱時，丁噹對著阿弟笑虧：「Energy一出來後就沒有再合作了！」當初阿弟因為豬寶出生，飾演阿明的他提前《搭錯車》下車，他表示7年前他們因為《搭錯車》一起唱遍世界各地，現在成為同門師姐弟，因此阿明和飾演阿美的丁噹再次相聚，透過歌曲再續前緣。

他倆一起聽了許多Demo後，聽到麋先生喆安的創作便非常有感覺，並找了寫過為丁噹寫了多首膾然人口情歌〈猜不透〉、〈我愛他〉的詞人黃婷，描繪出「友情裡藏著愛意」的矛盾心境，唱出愛情最現實、也最誠實的一面：有些人錯過了愛，卻還想守護，也是延續《搭錯車》的番外篇，可說是新一代工具人之歌。



MV中，丁噹穿上婚紗，雖然之前拍雜誌和演唱會上都穿過，但仍搭配MV劇情更有不同感觸，因此日前她在社群上分享婚紗美照，還寫上「開心，等了那麼久…，終於」，以及「雙喜臨門」，歌迷樂喊「恭喜」，當晚也揭曉是和阿弟合作的新曲曝光，直讚好聽，新曲MV歌迷也相當期待。

