棒棒堂小煜走紅毯炸出大胸肌！透視裝2點全看光　2造型出自她

▲第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮，實境節目主持人獎由《來吧！哪裡怕》抱回獎座。（圖／記者李毓康攝）



記者許宥孺／高雄報導

第60屆金鐘獎頒獎典禮落幕，其中在17日戲劇類典禮紅毯中，被網友票選為金鐘三帥的楊奇煜，一連換上2套造型，不僅露出深V炸出大胸肌，還有黑色透視裝，胸前2點全部看光光，引起網友熱烈討論。幕後操刀的高雄設計師鍾佩吟表示，整體造型朝歐美性感路線大膽發揮，造型呈現效果不僅是藝人的榮耀，也讓台灣設計力量被看見。

楊奇煜憑藉《來吧！哪裡怕》、《不在我的世界當勇者》，雙料入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。他先與《來吧！哪裡怕》團隊敖犬、威廉、阿緯、小杰、王子、Dora登上紅毯，小煜一身開襟西裝露出結實胸肌，深V一路岔到肚臍，大方露出長期健身成果，走紅毯時散發自信魅力。

▲2025金鐘獎節目紅毯-敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】。（圖／攝影中心攝）

之後再與《不在我的世界當勇者》團隊二度出場，這次換上一套黑色透視襯衫，結實上半身若隱若現，胸前兩點沒在藏。《ET FASHION》在官方IG舉辦網友票選，紅毯最帥由江宏傑9.69分拿下，第二名則是由胡宇威、小煜以9.4分並列，第三名則是陳漢典以9.38分緊追在後。

替小煜操刀2套造型的設計師鍾佩吟表示，這次合作時間非常緊湊，卻在短時間內與小煜密切溝通，確立了整體的歐美時尚風格與性感路線，也是她的拿手項目。「他很清楚自己想呈現的感覺，也願意嘗試不同風格，這讓我能更大膽地發揮設計。」

鍾佩吟指出，首套紅毯造型以「黑色深V西裝式連身褲」為主軸，運用俐落剪裁與立體版型修飾線條，讓比例更顯完美，她將正式西裝概念轉化為連身褲結構，大膽打破男星紅毯「只能穿西裝」的慣例，兼具紳士氣度與前衛時尚感。

▲楊奇煜第二套紅毯造型穿若隱若現黑色透視襯衫。（圖／攝影中心攝）



第二套造型則以「「幾何蕾絲拼接烏干紗」打造層次感，上身的透視襯衫靈感來自歐洲貴族男士常見的蕾絲服飾，搭配皮革寬褲營造低調奢華氛圍。細緻幾何蕾絲展現細節品味，而烏干紗的立體結構讓身形更顯結實有型，在黑色基調中保留高辨識度的時尚張力。