張棋惠帶9歲女體驗農場　KID露出慈父笑「帶她來很值得」 

娛樂中心／綜合報導

KID主持的《星光雲！RUN新聞》再度出擊，本次特別企劃以「親子騎趣出遊日」為主題，邀請到Youtuber晨晨，以及星媽張棋惠與她可愛的9歲女兒阿寶一同參與。眾人將騎上YAMAHA 勁豪踏上旅程，準備享受一場充滿歡樂與教育意義的戶外探險。

▲《星光雲！RUN新聞》一行人體驗農場生活。（圖／ETtoday）

這次節目更要實測一款非常適合日常通勤與親子出遊的機車——YAMAHA 勁豪，主持人KID與張棋惠親自體驗，一起出發前往適合親子前往的郊區農場。兩人沿途自然分享感受，對白全程真實呈現，像是：「座墊很舒服、騎起來很穩」、「雙載也很舒適」、「車子輕巧、操控起來很順手」等，充分展現YAMAHA 勁豪在日常與親子騎乘上的實用與便利。

▲▼女兒輕鬆上車，且前置空間超大！（圖／ETtoday）

藝人們紛紛表示，這台車不僅好騎，女生也能輕鬆駕馭！在實測過程中，張棋惠女兒輕鬆就能爬上後座，而且不僅車箱容量超大，一開始就能放進兩頂安全帽，回程還塞滿了伴手禮，雙載時更是完全不擁擠、又節能省油，甚至還有USB充電孔，讓整趟親子出遊更加輕鬆自在。

▲車廂空間超大，超能裝！（圖／ETtoday）

KID帶領大家遠離都市喧囂，來到台北近郊的山區農場。一行人親身感受大自然的魅力，從最原始的撿雞蛋體驗開始，小心翼翼地從雞舍取出溫熱的雞蛋。接著在「抱雞」的體驗上，雖然起先有些緊張，但阿寶仍順利完成，隨即也體驗到餵食的羊群，看著牠們大快朵頤，充滿童趣的畫面令人會心一笑。

▲▼阿寶看到動物們相當興奮。（圖／ETtoday）

緊接著，眾人移駕至翠綠的農田。在專業人員的指導下，KID、晨晨與張棋惠母女親手採收各式新鮮蔬菜。大家不僅體驗到農作的辛勞，阿寶更是樂在其中，展現小小農夫的架式。活動尾聲，KID感性分享心得，他表示：「我覺得今天帶她（阿寶）來很值得，好像真的戶外教學的感覺。」言談中透露對這次親子活動的高度肯定。被問及是否開心時，阿寶更是直接比出兩個大大的讚，童真的反應讓現場氣氛更加溫馨。

▲▼阿寶開心採收農作物，讓一旁的KID感到相當欣慰。（圖／ETtoday）

KID最後總結這趟充實的旅程，笑說：「我們今天也是收穫良多！」這趟「親子騎趣出遊日」不僅讓來賓們滿載而歸，也透過鏡頭傳遞了親子共學、親近自然的寶貴價值。節目未來將持續帶來更多元有趣的內容，陪伴觀眾度過每一個歡樂時光。

▲▼一趟簡單的出遊，彼此締造了許多快樂的回憶。（圖／ETtoday）

